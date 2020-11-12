Путин, Додон, Зеленский, Крым, олигархи. Интервью Гордона с кандидатом в президенты Молдовы Санду. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Санду 48 лет. Она родилась в селе Рисипень в Фалештском районе Молдовы (недалеко от границы с Румынией). Окончила Академию экономического образования в Кишиневе по специальности менеджмент, Академию государственного управления при президенте Молдовы (магистр международных отношений) и Гарвардский университет (магистр государственного управления).

В 1994–1998 годах работала в минэкономики Молдовы, затем – в офисе Всемирного банка в Кишиневе. В 2010–2012 годах была советником исполнительного директора Всемирного банка, жила в США.

В 2012-м вернулась в Молдову, согласившись стать министром образования страны. Занимала эту должность три года. Затем основала партию "Действие и солидарность", в 2016 году принимала участие в выборах президента, вышла во второй тур, но тогда победил пророссийский Игорь Додон, который получил 834 тыс. голосов, Санду во втором туре поддержали 766,6 тыс. избирателей.

В феврале 2019 года в стране прошли парламентские выборы, Санду избрали депутатом. В июне на фоне конституционного кризиса парламент назначил ее премьер-министром Молдовы, в ноябре по инициативе Партии социалистов (до президентства политсилу возглавлял Додон) это правительство отправили в отставку.

1 ноября 2020-го в Молдове прошел первый тур президентских выборов, в котором принимали участие восемь кандидатов. Санду победила, набрав 36,16% голосов, второй – Додон (32,61%). Они вышли во второй тур, который состоится 15 ноября.

Санду не замужем, детей нет.