"Россия против Запада и Украины: что дальше?" Онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности. Трансляция

Трансляция ведется в YouTube, а также на сайте и Facebook-странице Киевского форума по безопасности, на странице премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка в Facebook.
Участники обсудят следующие вопросы:
- Какие главные выводы следует сделать Западу и Украине из очередной волны агрессии России?
- Насколько эффективно Запад помог защитить Украину от возможного российского вторжения?
- Как сохранить и усилить солидарность Запада и Украины в новых условиях?
- Как Украине избежать роли "серой зоны" между Россией и Западом и стать полноправной частью евроатлантической коллективной системы безопасности?
- Чего ожидать дальше? Каковы наиболее вероятные сценарии после острой фазы кризиса, организованного Россией?
Среди участников форума:
- Кристоф Гойсген, новоизбранный председатель Мюнхенской конференции по безопасности, постоянный представитель Германии при ООН в 2017–2021 годах, дипломатический советник федерального канцлера Германии в 2005–2017 годах;
- Фиона Хилл, старшая научная сотрудница Брукингского института, специальный советник президента США по делам России и Европы в 2017–2019 годах;
- Радослав Сикорский, депутат Европейского парламента, министр иностранных дел Польши в 2007–2014 годах;
- Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах;
- Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.
Контекст:
Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году.