"Россия против Запада и Украины: что дальше?" Онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности. Трансляция

Видео: Open Ukraine / YouTube

Трансляция ведется в YouTube, а также на сайте и Facebook-странице Киевского форума по безопасности, на странице премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка в Facebook.

Участники обсудят следующие вопросы:

Какие главные выводы следует сделать Западу и Украине из очередной волны агрессии России?

Насколько эффективно Запад помог защитить Украину от возможного российского вторжения?

Как сохранить и усилить солидарность Запада и Украины в новых условиях?

Как Украине избежать роли "серой зоны" между Россией и Западом и стать полноправной частью евроатлантической коллективной системы безопасности?

Чего ожидать дальше? Каковы наиболее вероятные сценарии после острой фазы кризиса, организованного Россией?

Среди участников форума:

Кристоф Гойсген, новоизбранный председатель Мюнхенской конференции по безопасности, постоянный представитель Германии при ООН в 2017–2021 годах, дипломатический советник федерального канцлера Германии в 2005–2017 годах;

Фиона Хилл, старшая научная сотрудница Брукингского института, специальный советник президента США по делам России и Европы в 2017–2019 годах;

Радослав Сикорский, депутат Европейского парламента, министр иностранных дел Польши в 2007–2014 годах;

Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах;

Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.