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Видео: Open Ukraine / YouTube

"Россия против Запада и Украины: что дальше?" Онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности. Трансляция

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16 февраля в 18.00 Киевский форум по безопасности проводит онлайн-дискуссию "Россия против Запада и Украины: что дальше?" с участием всемирно известных дипломатов, политиков и экспертов.

Трансляция ведется в YouTube, а также на сайте и Facebook-странице Киевского форума по безопасности, на странице премьер-министра Украины в 2014–2016 годах Арсения Яценюка в Facebook.

Участники обсудят следующие вопросы:

  • Какие главные выводы следует сделать Западу и Украине из очередной волны агрессии России?
  • Насколько эффективно Запад помог защитить Украину от возможного российского вторжения?
  • Как сохранить и усилить солидарность Запада и Украины в новых условиях?
  • Как Украине избежать роли "серой зоны" между Россией и Западом и стать полноправной частью евроатлантической коллективной системы безопасности?
  • Чего ожидать дальше? Каковы наиболее вероятные сценарии после острой фазы кризиса, организованного Россией?

Среди участников форума:

  • Кристоф Гойсген, новоизбранный председатель Мюнхенской конференции по безопасности, постоянный представитель Германии при ООН в 2017–2021 годах, дипломатический советник федерального канцлера Германии в 2005–2017 годах;
  • Фиона Хилл, старшая научная сотрудница Брукингского института, специальный советник президента США по делам России и Европы в 2017–2019 годах;
  • Радослав Сикорский, депутат Европейского парламента, министр иностранных дел Польши в 2007–2014 годах;
  • Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах;
  • Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.
Контекст:

Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году.

Теги: Россия, США, Арсений Яценюк, Украина, Радослав Сикорский, YouTube, кризис, Даниил Лубкивский, вторжение, трансляция, безопасность, Киевский форум по безопасности
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