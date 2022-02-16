"Россия против Запада и Украины: что дальше?" 16 февраля пройдет онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности

Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка в 2007 году Фото: ksf.openukraine.org

Участники обсудят следующие вопросы:

Какие главные выводы следует сделать Западу и Украине из очередной волны агрессии России?

Насколько эффективно Запад помог защитить Украину от возможного российского вторжения?

Как сохранить и усилить солидарность Запада и Украины в новых условиях?

Как Украине избежать роли "серой зоны" между Россией и Западом и стать полноправной частью евроатлантической коллективной системы безопасности?

Чего ожидать дальше? Каковы наиболее вероятные сценарии после острой фазы кризиса, организованного Россией?

Среди участников форума:

Кристоф Гойсген, новоизбранный председатель Мюнхенской конференции по безопасности, постоянный представитель Германии при ООН в 2017–2021 годах, дипломатический советник Федерального канцлера Германии в 2005–2017 годах;

Фиона Гилл, старшая научная сотрудница Брукингского института, специальный советник президента США по делам России и Европы в 2017–2019 годах;

Радослав Сикорский, депутат Европейского парламента, министр иностранных дел Польши в 2007–2014 годах;

Арсений Яценюк, председатель Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины в 2014–2016 годах;

Даниил Лубкивский, директор Киевского форума по безопасности.

* 16 лютого о 18:00 Київський Безпековий Форум #KSF проводить онлайн дискусію «Росія проти Заходу й України: що далі?» за участю всесвітньо відомих дипломатів, політиків та експертів.

* https://t.co/4J6phm48xT pic.twitter.com/5xYyPUeHKz — Kyiv Security Forum (@ksfopenukraine) February 16, 2022

Киевский форум по безопасности основан фондом Яценюка Open Ukraine в 2007 году. Трансляция дискуссии начнется в 18.00 в YouTube, а также на сайте и Facebook-странице Киевского форума по безопасности, на странице Яценюка в Facebook.

ВИДЕО

Видео: Open Ukraine / YouTube



