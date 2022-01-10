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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Секс на сцене, сломанная челюсть, унижение, Зеленский, возвращение в Украину. Интервью Бацман с Жолдаком. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с украинским театральным режиссером Андрием Жолдаком.

Интервью продолжалось два часа.

Во время интервью Жолдак рассказал, почему считает себя гениальным режиссером, готов ли вернуться в Украину и поступали ли ему творческие предложения из Украины, об отношениях и романах с актерами и о том, почему его называли диктатором, о работе в России после начала российской агрессии, патриотизме, общении с шаманами, а также о том, как относится к президентству Владимира Зеленского и считает ли его талантливым актером, почему произошел конфликт с украинским актером Богданом Ступкой, почему не был реализован совместный творческий проект с украинским писателем Юрием Андруховичем и о театре будущего.

Жолдак родился в 1962 году в Киеве. Происходит из знаменитой театральной династии Тобилевичей-Тарковских. Он является праправнуком украинского драматурга Ивана Карпенко-Карого. Учился в Киевском государственном институте искусств им. Ивана Карпенко-Карого и Государственном институте театрального искусства в Москве. 

В 2002–2005 годах был художественным руководителем и режиссером Харьковского драматического театра им. Тараса Шевченко. Из театра ушел после конфликта с руководством Харьковской области, которое было против постановки спектакля "Ромео и Джульетта".

С 2005 года живет в Германии. Сейчас ставит спектакли во многих европейских театрах.

Жолдак является одним из самых известных украинских театральных режиссеров в мире. В 2004 году режиссер получил премию ЮНЕСКО в области исполнительского искусства.

Теги: Юрий Андрухович, театр, режиссер, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, актер, секс, Богдан Ступка, Андрий Жолдак
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