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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Тайны режима Путина: многоженство, оргии, геи, мертвые жрицы. Интервью Бацман с экс-политтехнологом Кремля Мурзагуловым. Видео

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с российским политтехнологом, общественным деятелем и журналистом Ростиславом Мурзагуловым.

Во время интервью Мурзагулов говорил о:

  • том, с кем работал из политического руководства страны-агрессора России и как устроена жизнь в Кремле: "Это многорукий Шива, который хочет кушать. То, как они жрут сейчас, – немыслимо. Все дружно сошли с ума";
  • том, как россияне "просрали" страну и позволили ее захватить "мутным типам";
  • том, как устроена система откатов, какое место в ней занимает президент РФ Владимир Путин и как губернаторы помогают ему грабить страну;
  • драках в Кремле: "Бывает, что люди крушат кабинеты. Они же там все друг друга ненавидят";
  • любовницах и здоровье Путина: "У него паранойя. Он бегает, как зайчик, и путает следы";
  • семьях российских политиков: "Они все свили гнезда на Западе, а их внезапно заставляют полюбить Россию и вернуть детей. И они начали воевать друг с другом";
  • том, может ли Башкортостан отделится от России и многом другом.

Мурзагулов родился 24 мая 1978 года в Кумертау (Башкортостан, Россия). Окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова. Позднее учился в Institut d'Études Politiques (Париж, Франция).

Работал в должности ведущего выпусков новостей и затем редактора на "Первом канале". Был заместителем главы администрации Башкирии, заместителем руководителя предприятия "Курорты Северного Кавказа", заместителем мэра Красногорска (Московская область), экспертом ООН в сфере связей с общественностью.

С декабря 2020 Мурзагулов возглавлял Общественную палату Республики Башкортостан. Был включен минюстом РФ в список "иноагентов" и получил приговор московского суда за "дискредитацию российской армии". Уехал из России в 2021 году. Работает в медиахолдинге Михаила Ходорковского.

    Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль, Башкортостан, интервью
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