"Путин снова пытается убить своего врага с помощью яда, просто медленнее и незаметнее". Команда Навального заявила, что его, вероятно, "притравливают" в колонии

"С пятницы на субботу Алексею вызывали "скорую", потому что обострилась неизвестная болезнь желудка, от которой его не лечат и даже не говорят диагноз. За 15 суток своего двенадцатого срока ШИЗО [штрафного изолятора] Навальный потерял восемь килограммов. В понедельник его уже в 13-й раз отправили в изолятор и снова на 15 суток", – сказано в сообщении.

Команда Навального отмечает, что за последние восемь месяцев начальство колонии ИК-6 в Мелехово Владимирской области РФ (примерно в 250 км к востоку от Москвы), где он отбывает срок, назначило ему 143 дня ШИЗО.

"Такие условия сами по себе подкосят здоровье любого человека. Но мы подозреваем, что проблема сильно страшнее условий содержания, что Путин снова пытается убить своего врага с помощью яда, просто медленнее и незаметнее", – заявили соратники оппозиционного политика.

Они цитируют адвоката Навального Вадима Кобзева, который заявил: "Глядя на вопиющую и очень странную ситуацию вокруг здоровья Навального, с приступами, признаков которых никогда не было, мы не исключаем, что его просто "притравливают".

Ярмыш подтвердила, что находящийся в заключении оппозиционный политик борется с сильными болями в животе, которые могут быть вызваны медленно действующим ядом.

По ее словам, Навальный страдал от сильной боли в желудке и не мог есть предоставленную ему тюремную еду, потому что она усиливала его боль, а с понедельника ему запретили покупать альтернативную еду. Получать посылки с едой, отметила пресс-секретарь, оппозиционеру тоже нельзя.

Ярмыш заявила, что "не может исключить", что происходящее с Навальным – результат отравления, но не в огромной дозе, как раньше, а в маленькой, чтобы политик мучился и подорвал свое здоровье, но не умер сразу.

Она сказала, что "окончательных доказательств" версии с отравлением нет, но у Навального никогда раньше не было таких болей в животе. Пресс-секретарь добавила, что боялась за Навального, потому что с ним почти не было контактов и ему не оказывали надлежащей медицинской помощи.