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"Путин снова пытается убить своего врага с помощью яда, просто медленнее и незаметнее". Команда Навального заявила, что его, вероятно, "притравливают" в колонии

Здоровье Навального, отбывающего срок в российской колонии, вызывает опасения. Его сторонники не исключают, что оппозиционера медленно травят
Здоровье Навального, отбывающего срок в российской колонии, вызывает опасения. Его сторонники не исключают, что оппозиционера медленно травят
Фото: EPA (архив)

У российского оппозиционера Алексея Навального в колонии обострилась неизвестная болезнь желудка, его сторонники называют ситуацию странной и не исключают, что политика хотят медленно отравить. Об этом 14 апреля в Telegram-канале "Команда Навального" заявили его соратники, детали в комментарии Reuters рассказала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"С пятницы на субботу Алексею вызывали "скорую", потому что обострилась неизвестная болезнь желудка, от которой его не лечат и даже не говорят диагноз. За 15 суток своего двенадцатого срока ШИЗО [штрафного изолятора] Навальный потерял восемь килограммов. В понедельник его уже в 13-й раз отправили в изолятор и снова на 15 суток", – сказано в сообщении.

Команда Навального отмечает, что за последние восемь месяцев начальство колонии ИК-6 в Мелехово Владимирской области РФ (примерно в 250 км к востоку от Москвы), где он отбывает срок, назначило ему 143 дня ШИЗО.

"Такие условия сами по себе подкосят здоровье любого человека. Но мы подозреваем, что проблема сильно страшнее условий содержания, что Путин снова пытается убить своего врага с помощью яда, просто медленнее и незаметнее", – заявили соратники оппозиционного политика.

Они цитируют адвоката Навального Вадима Кобзева, который заявил: "Глядя на вопиющую и очень странную ситуацию вокруг здоровья Навального, с приступами, признаков которых никогда не было, мы не исключаем, что его просто "притравливают".

Ярмыш подтвердила, что находящийся в заключении оппозиционный политик борется с сильными болями в животе, которые могут быть вызваны медленно действующим ядом.

По ее словам, Навальный страдал от сильной боли в желудке и не мог есть предоставленную ему тюремную еду, потому что она усиливала его боль, а с понедельника ему запретили покупать альтернативную еду. Получать посылки с едой, отметила пресс-секретарь, оппозиционеру тоже нельзя.

Ярмыш заявила, что "не может исключить", что происходящее с Навальным – результат отравления, но не в огромной дозе, как раньше, а в маленькой, чтобы политик мучился и подорвал свое здоровье, но не умер сразу.

Она сказала, что "окончательных доказательств" версии с отравлением нет, но у Навального никогда раньше не было таких болей в животе. Пресс-секретарь добавила, что боялась за Навального, потому что с ним почти не было контактов и ему не оказывали надлежащей медицинской помощи.

Контекст:

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Почти все проекты политика – Фонд борьбы с коррупцией, штабы Навального и другие – в России признаны экстремистскими и запрещены. В январе 2022 года стало известно, что Навального и его соратников в России внесли в список террористов.

Теги: Россия, Владимир Путин, оппозиция, здоровье, Алексей Навальный, Москва, тюрьма, Кремль, ФСБ, запрет, отравление, лечение, политика, болезнь, адвокат, Кира Ярмыш, диагноз, еда, колония, живот
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