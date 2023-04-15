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Саакашвили назвал Навального "будущим президентом того, что в скором времени останется от России"

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Навального взяли под стражу после его возвращения из Германии
Навального взяли под стражу после его возвращения из Германии
Фото: ЕРА

Находящийся в грузинской тюрьме третий президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили считает, что у него есть общие "два момента" с российским оппозиционером Алексеем Навальным, которого удерживают в колонии в РФ. Мнение Саакашвили опубликовано 15 апреля в Facebook.

"С Алексеем Навальным, по моему убеждению, будущим президентом того, что в скором времени останется от России, меня объединяют два момента: то, что мы оба одинаково непримиримы с коррупцией и что мы оба являемся главными врагами для [президента РФ] Владимира Путина", – говорится в заявлении.

Саакашвили пожелал Навальному "выжить, выйти на волю и достичь желаемой цели".

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/pfbid0hi9Z2qLnFvWNG9TMcjHB9FBfeM7Kev2EJG4HW7o91Edq57MEnNGczGCy1trfFMexl

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

6 марта 2023 года Саакашвили заявил, что его приговорили к тюремному заключению по требованию Путина. Он считает, что его партия ЕНД проиграла парламентские выборы в 2012 году и потеряла власть из-за вмешательства России. По словам Саакашвили, первые обвинения против него были выдвинуты, когда он стал главой администрации Одесской области и остановил там экспансию РФ. Экс-президент заявил, что в настоящее время Грузия "принадлежит российскому олигарху и управляется средневековым феодалом".

Контекст:

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым веществом класса "Новичок". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина. Сразу после возвращения политика задержали по делу "Ив Роше" и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Почти все проекты политика – Фонд борьбы с коррупцией, штабы Навального и другие – в России признаны экстремистскими и запрещены. В январе 2022 года стало известно, что Навального и его соратников в России внесли в список террористов.

Следующие выборы президента должны состоятся в России в 2024 году.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, коррупция, Алексей Навальный, Михаил Саакашвили
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