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ПОЛИТИКА

Зеленский: Жизнь Саакашвили зависит сейчас не от политического, не от личного, а сугубо от этического решения

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В начале апреля врачебная комиссия заявила, что состояние здоровья Саакашвили ухудшилось
В начале апреля врачебная комиссия заявила, что состояние здоровья Саакашвили ухудшилось
Фото: EPA

Грузинские власти должны позволить экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили отправиться на лечение. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 14 апреля, опубликованном на его сайте.

"Жизнь Михаила Саакашвили зависит сейчас не от политического, не от какого-то личного, а сугубо от этического решения… Которое имеет чистую и весомую юридическую базу. Если человек нуждается в медицинской помощи, если от этого зависит жизнь, значит, необходим этот шаг. Знаю, что адвокаты Михаила сейчас подали срочное обращение в Европейский суд по правам человека, чтобы обеспечить ему надлежащее лечение. И кажется, это единственный путь, чтобы сохранить ему жизнь", – сказал Зеленский.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну, жил и работал в Украине. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Еще до возвращения в Грузию его заочно приговорили к шести годам заключения. Сам Саакашвили уголовные дела называет политически мотивированными.

1 октября 2021 года Саакашвили сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день политика задержали и арестовали. Прокуратура Грузии завела против него еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.

За время пребывания под стражей Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. В мае 2022 года его перевели на обследование в гражданскую клинику "Вивамед" в Тбилиси, где он находится до сих пор.

1 декабря были обнародованы результаты судебно-медицинской экспертизы состояния здоровья Саакашвили – они свидетельствуют, что политику необходимо лечение в многопрофильной клинике в ЕС или США.

6 марта 2023 года Саакашвили заявил, что его приговорили к тюремному заключению по требованию президента страны-агрессора России Владимира Путина. Он считает, что его партия ЕНД проиграла парламентские выборы в 2012 году и потеряла власть из-за вмешательства России. По словам Саакашвили, первые обвинения против него были выдвинуты, когда он стал главой администрации Одесской области и остановил там экспансию РФ. Экс-президент заявил, что в настоящее время Грузия "принадлежит российскому олигарху и управляется средневековым феодалом".

Врачебная комиссия, которая посетила Саакашвили 2 апреля, заявила об ухудшении состояния его здоровьяПо сравнению с их предыдущим визитом 19 февраля экс-президент похудел еще на 4 кг. Помимо этого, медики отметили атрофию мышц, ограничение двигательной активности, резкое падение давления со 120/90 до 78/40 с потерей равновесия и координации при попытке встать, а также значительное снижение психических функций и депрессию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Грузия, здоровье, ЕСПЧ, Михаил Саакашвили, лечение, Владимир Зеленский
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