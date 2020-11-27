Техническое поражение сборной Украины, локдаун, как стране начать зарабатывать. Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция
В эфире канала "Украина" и на YouTube-канале Shuster online 27 ноября в 21.00 начинается трансляция ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". В ходе программы обсудят выполнение госбюджета 2020 года, техническое поражение для сборной Украины по футболу, возможный локдаун и компенсации предпринимателям. Гостями студии станут главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, министр финансов Сергей Марченко, замглавы Офиса президента Юлия Ковалив, экс-премьеры Владимир Гройсман и Арсений Яценюк и другие.
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