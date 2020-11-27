ГОРДОН
 
 
LIVE

Видео: Shuster online / YouTube

Техническое поражение сборной Украины, локдаун, как стране начать зарабатывать. Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

В эфире канала "Украина" и на YouTube-канале Shuster online 27 ноября в 21.00 начинается трансляция ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". В ходе программы обсудят выполнение госбюджета 2020 года, техническое поражение для сборной Украины по футболу, возможный локдаун и компенсации предпринимателям. Гостями студии станут главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, министр финансов Сергей Марченко, замглавы Офиса президента Юлия Ковалив, экс-премьеры Владимир Гройсман и Арсений Яценюк и другие.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Теги: Арсений Яценюк, Савик Шустер, Андрей Шевченко, Владимир Гройсман, Юлия Ковалив, Сергей Марченко, Свобода слова Савика Шустера
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Уманский: Ребята, остановитесь! Глубочайший кризис в стране – остановитесь с вашими хотелками
  Уманский: Ребята, остановитесь! Глубочайший кризис в стране – остановитесь с вашими хотелками G
Алеся БАЦМАН
Что не так с российской вакциной против коронавируса. Главное
Что не так с российской вакциной против коронавируса. Главное G
"Боруссия" – "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
"Боруссия" – "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов G
Дмитрий НЕЙМЫРОК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS