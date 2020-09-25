ГОРДОН
 
 
LIVE

Видео: Shuster online / YouTube

Как Украина должна реагировать на инаугурацию Лукашенко? Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

В эфире телеканала "Украина" начинается программа "Свобода слова Савика Шустера". Ее участники будут говорить о том, кто зарабатывает на тестах на коронавирус, почему местные выборы в Украине могут стать судьбоносными и как Киев должен реагировать на вступление Александра Лукашенко в должность президента Беларуси. Среди гостей: лидер партии "Батьківщина", нардеп Юлия Тимошенко (впервые после выздоровления от COVID-19); глава фракции "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко; глава фракции "Голос", нардеп Кира Рудик; министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба; мэр Киева Виталий Кличко; мэр Днепра Борис Филатов; мэр Львова Андрей Садовый; сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов; сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко и другие.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Теги: Юлия Тимошенко, Виталий Кличко, Борис Филатов, Юрий Бойко, Андрей Садовый, Дмитрий Кулеба, местные выборы, Артур Герасимов, Александр Корниенко, Свобода слова Савика Шустера, Кира Рудик, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Какие страны больше всех накопили мусора в космосе и какие объекты самые опасные
  Какие страны больше всех накопили мусора в космосе и какие объекты самые опасные G
Елена КРАВЧЕНКО
Блогер Мартынова: Беларусь не будут захватывать, как Крым. У нас будет латентная аннексия, которая пройдет без сучка и задоринки
Блогер Мартынова: Беларусь не будут захватывать, как Крым. У нас будет латентная аннексия, которая пройдет без сучка и задоринки G
Елена ПОСКАННАЯ
Записки бывшего подполковника КГБ: Андропов, "русисты" и еврейский вопрос
Записки бывшего подполковника КГБ: Андропов, "русисты" и еврейский вопрос G
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook


 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS