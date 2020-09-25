Как Украина должна реагировать на инаугурацию Лукашенко? Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция
В эфире телеканала "Украина" начинается программа "Свобода слова Савика Шустера". Ее участники будут говорить о том, кто зарабатывает на тестах на коронавирус, почему местные выборы в Украине могут стать судьбоносными и как Киев должен реагировать на вступление Александра Лукашенко в должность президента Беларуси. Среди гостей: лидер партии "Батьківщина", нардеп Юлия Тимошенко (впервые после выздоровления от COVID-19); глава фракции "Слуга народа", нардеп Александр Корниенко; глава фракции "Голос", нардеп Кира Рудик; министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба; мэр Киева Виталий Кличко; мэр Днепра Борис Филатов; мэр Львова Андрей Садовый; сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов; сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко и другие.
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