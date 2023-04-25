Удар ВСУ по Красной площади, Севастополь под боем, сын Пескова и ЧВК "Вагнер", Венгрия. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время стрима Бацман и Гордон, в частности, будут обсуждать:

возможность удара по Красной площади во время парада на 9 мая;

взрывы и стрельбу в Крыму;

скандальное заявление посла Китая во Франции о том, что Украина якобы не имеет собственного суверенитета, а вопрос Крыма неоднозначен;

заявление основателя российской частной военной компании "Вагнер", признанной международной преступной организацией, Евгения Пригожина о службе сына пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова в "Вагнере".

Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года.