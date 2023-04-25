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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Удар ВСУ по Красной площади, Севастополь под боем, сын Пескова и ЧВК "Вагнер", Венгрия. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с основателем издания Дмитрием Гордоном.

Во время стрима Бацман и Гордон, в частности, будут обсуждать:

  • возможность удара по Красной площади во время парада на 9 мая;
  • взрывы и стрельбу в Крыму;
  • скандальное заявление посла Китая во Франции о том, что Украина якобы не имеет собственного суверенитета, а вопрос Крыма неоднозначен;
  • заявление основателя российской частной военной компании "Вагнер", признанной международной преступной организацией, Евгения Пригожина о службе сына пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова в "Вагнере". 

Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года. 

Теги: Дмитрий Гордон, Алеся Бацман, война России против Украины
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