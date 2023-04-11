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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Арест Путина, закрытие российской границы, откровения Резникова. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с основателем издания Дмитрием Гордоном.

Во время стрима Бацман и Гордон, в частности, будут обсуждать: 

  • принятие Госдумой России закона об электронных повестках и закрытии границы для военнообязанных;
  • визит министра обороны России Сергея Шойгу в Беларусь;
  • утечку сверхсекретных документов США, в том числе о контрнаступлении Украины;
  • вероятность ареста президента России Владимира Путина после выданного Международным уголовным судом ордера;
  • последние заявления министра обороны Украины Алексея Резникова о контрнаступлении и ударах по Черноморскому флоту РФ.

Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года. 

Теги: Дмитрий Гордон, Алеся Бацман
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