Арест Путина, закрытие российской границы, откровения Резникова. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

Во время стрима Бацман и Гордон, в частности, будут обсуждать:
- принятие Госдумой России закона об электронных повестках и закрытии границы для военнообязанных;
- визит министра обороны России Сергея Шойгу в Беларусь;
- утечку сверхсекретных документов США, в том числе о контрнаступлении Украины;
- вероятность ареста президента России Владимира Путина после выданного Международным уголовным судом ордера;
- последние заявления министра обороны Украины Алексея Резникова о контрнаступлении и ударах по Черноморскому флоту РФ.
Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года.