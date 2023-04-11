Арест Путина, закрытие российской границы, откровения Резникова. Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время стрима Бацман и Гордон, в частности, будут обсуждать:

принятие Госдумой России закона об электронных повестках и закрытии границы для военнообязанных;

визит министра обороны России Сергея Шойгу в Беларусь;

утечку сверхсекретных документов США, в том числе о контрнаступлении Украины;

вероятность ареста президента России Владимира Путина после выданного Международным уголовным судом ордера;

последние заявления министра обороны Украины Алексея Резникова о контрнаступлении и ударах по Черноморскому флоту РФ.

Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года.