Россия без ядерного оружия, Кадыров готовится к развалу РФ, кто вместо Путина. Интервью Бацман с Геннадием Гудковым. Видео

Гудков: Если путинизм останется, то будет новая война Фото: depositphotos.com

Во время интервью Гудков говорил об:

убийстве российского пропагандиста Владлена Татарского и о том, кто мог его заказать;

главе Чечни Рамзане Кадырове и о том, как он готовится к развалу России;

том, что спровоцирует процесс распада России;

том, возможно ли лишить Россию ядерного оружия;

визите президента Франции Эммануэля Макрона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Китай;

том, что предпринимает российская оппозиция для свержения президента России Владимира Путина и кого может предложить вместо него.

"Если путинизм останется, то будет новая война", – сказал во время интервью Гудков.

Гудков родился в 1956 году в Коломне Московской области. Окончил факультет иностранных языков Коломенского государственного педагогического института (специальность – "преподаватель английского языка"), позже – школу контрразведки и Краснознаменный имени Ю.В. Андропова институт КГБ СССР.

С 1982-го по 1993 год работал в органах госбезопасности СССР и России. В 1992 году, еще до увольнения с военной службы, основал свою охранную фирму "Оскордъ", где работали бывшие сотрудники спецслужб и правоохранительных органов.

В 1997–2001 годах Гудков был членом консультативного совета при директоре ФСБ, в который входили руководители частных охранных компаний.

Гудков в 2001–2012 годах был депутатом Госдумы России (сначала от "Народной партии", затем от "Справедливой России"). В 2012 году Гудкова обвинили в незаконной коммерческой деятельности и отмывании денег за рубежом и лишили депутатского мандата.

Гудков сейчас живет в Болгарии. Он критикует руководство России и участвует в оппозиционных акциях за рубежом. В 2021 году против Гудкова возбудили уголовное дело из-за найденных в его московской квартире патронов. Сам политик заявил, что это патроны от его наградного пистолета.

Сын Гудкова Дмитрий Гудков тоже занимается политикой, был депутатом Госдумы РФ.