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Геннадий Гудков: Между регионами и Москвой существуют серьезные противоречия. Как только центральная власть ослабнет – Россия может развалиться

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По мнению Гудкова, в первую очередь сепаратистские процессы могут начать в Татарстане, Башкортостане или Туве
По мнению Гудкова, в первую очередь сепаратистские процессы могут начать в Татарстане, Башкортостане или Туве
Фото: svoboda.org

В случае ослабления центральной власти в России страна может распасться. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил российский оппозиционный политик, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков.

"Губернаторы сейчас превращены в идиотов, которые имитируют бурную деятельность, не имея такой возможности. Я их совершенно не защищаю. Многие из них вступили в ряды военных преступников, начав формировать региональные батальоны. Ну тоже идиоты… Были пособниками режима, а теперь стали военными преступниками. Сами захотели, сами так решили – пусть отвечают. Но они еще, к тому же, болванчики, которых наставил Путин на регионах. Поэтому противоречия между регионами и Москвой такие сильные и такие глубокие, что это может привести запросто к распаду России", – сказал Гудков.

По его словам, практически все регионы РФ – дотационные.

"Как только ослабнет удавка, которую набрасывает федеральный центр на регионы... Две удавки: одна – административная, вторая – финансовая. И этими удавками, как вожжами, он управляет регионами. У нас каждая губерния держит в Москве посольство для приползания и прошения денег. У нас, по-моему из 86 регионов 78 дотационных, несамостоятельных, а восемь – доноры, типа Москвы, Ханты-Мансийска. Поэтому совершенно понятно, что серьезнейшие, глубочайшие противоречия существуют между Москвой и регионами. И как только центральная власть ослабнет, эти противоречия начнут давать о себе знать. Сумеем мы удержать Россию, не сумеем – очень сложный вопрос. Очень хотелось бы ее все-таки удержать и построить там нормальное, демократическое, свободное государство", – отметил Гудков.

По его мнению, в первую очередь сепаратистские процессы могут начать в Татарстане, Башкортостане или Туве.

Геннадий Гудков: Иран явно нарывается на санкции, поставляя оружие России. Будем надеяться, что у них мозгов хватит не усугублять ситуацию. Полная версия интервью.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Россия до 1991 года входила в состав Советского Союза.

Получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров в интервью Гордону высказал мнение, что после окончания войны на территории Украины она вспыхнет на территории России. "Окончание российско-украинской войны не будет означать конец войны как таковой. Война начнется в России. Война за власть", – спрогнозировал журналист.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине. Генерал в колонке для британского издания The Telegraph, опубликованном 13 сентября, призвал мир начинать готовиться к этому процессу заранее, чтобы уменьшить его геополитические последствия.

Бывший российский вице-премьер-министр, близкий соратник экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаил Полторанин допускает распад Российской Федерации. Об этом он сказал в интервью Гордону. Полторанин считает, что у России может быть только два выхода – захват новых территорий или распад. В случае распада, по его мнению, "первой смоется Тува вместе с [министром обороны РФ Сергеем] Шойгу, после этого от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал мнение, что эпоха России как империи закончилась и эта страна скоро развалится – еще при нашей жизни.

Журналист, телеведущий Савик Шустер допускает, что Россия вследствие полномасштабного вторжения в Украину может развалиться, хотя на Западе "этого никто не хочет". Такое мнение он высказал в интервью Бацман.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, сепаратисты, Геннадий Гудков, власть, распад
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