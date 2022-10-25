Геннадий Гудков: Между регионами и Москвой существуют серьезные противоречия. Как только центральная власть ослабнет – Россия может развалиться

По мнению Гудкова, в первую очередь сепаратистские процессы могут начать в Татарстане, Башкортостане или Туве Фото: svoboda.org

"Губернаторы сейчас превращены в идиотов, которые имитируют бурную деятельность, не имея такой возможности. Я их совершенно не защищаю. Многие из них вступили в ряды военных преступников, начав формировать региональные батальоны. Ну тоже идиоты… Были пособниками режима, а теперь стали военными преступниками. Сами захотели, сами так решили – пусть отвечают. Но они еще, к тому же, болванчики, которых наставил Путин на регионах. Поэтому противоречия между регионами и Москвой такие сильные и такие глубокие, что это может привести запросто к распаду России", – сказал Гудков.

По его словам, практически все регионы РФ – дотационные.

"Как только ослабнет удавка, которую набрасывает федеральный центр на регионы... Две удавки: одна – административная, вторая – финансовая. И этими удавками, как вожжами, он управляет регионами. У нас каждая губерния держит в Москве посольство для приползания и прошения денег. У нас, по-моему из 86 регионов 78 дотационных, несамостоятельных, а восемь – доноры, типа Москвы, Ханты-Мансийска. Поэтому совершенно понятно, что серьезнейшие, глубочайшие противоречия существуют между Москвой и регионами. И как только центральная власть ослабнет, эти противоречия начнут давать о себе знать. Сумеем мы удержать Россию, не сумеем – очень сложный вопрос. Очень хотелось бы ее все-таки удержать и построить там нормальное, демократическое, свободное государство", – отметил Гудков.

По его мнению, в первую очередь сепаратистские процессы могут начать в Татарстане, Башкортостане или Туве.

Геннадий Гудков: Иран явно нарывается на санкции, поставляя оружие России. Будем надеяться, что у них мозгов хватит не усугублять ситуацию. Полная версия интервью.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube