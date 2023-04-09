Настоящая фамилия Путина, следы инсульта на лице, секретарша Путина завербована. Интервью Бацман с Евгением Киселевым. Видео

Во время интервью Киселев говорил о:
Киселев заявил, что "украинский посттравматический синдром будет гораздо опаснее афганского". Вернувшиеся с войны начнут грабить своих же сограждан и совершать тяжкие преступления. По мнению журналиста, во всех уголках РФ "почувствуют на себе возвращение с войны в Украине своих сограждан – зэков, мародеров и грабителей армии РФ".
Киселев родился в 1956 году в Москве. Окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, владеет персидским языком.
В 1979–1981 годах проходил службу офицером-переводчиком в Афганистане. В 1981–1984 годах преподавал персидский язык в Высшей школе КГБ СССР.
В 1984 году начал журналистскую карьеру. Вначале работал на радио, затем перешел на телевидение. Был ведущим программы "90 минут" на Центральном телевидении СССР. С 1993-го по 2001 год работал на НТВ, вел программу "Итоги".
В 2008 году переехал в Украину. В разные годы работал на телеканалах "Интер", "Прямий", в 2020–2022 годах вел программу "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24". Сейчас занимается развитием своего YouTube-канала "Евгений Киселев".