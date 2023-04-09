ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Настоящая фамилия Путина, следы инсульта на лице, секретарша Путина завербована. Интервью Бацман с Евгением Киселевым. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с украинским телеведущим Евгением Киселевым.

Во время интервью Киселев говорил о:

  • ресурсах российской армии и ее способности противостоять Вооруженным силам Украины;
  • предложении президента Бразилии отдать Крым государству-агрессору России и том, почему невозможно обменять Крым "на прочный мир";
  • переговорах России и Китая и том, получилась ли между ними дружба: "Китай хочет экономически подчинить Россию и получить дешевую рабочую силу";
  • том, можно ли забрать у России ядерное оружие;
  • страхах президента РФ Владимира Путина: "На самом деле фамилия Путина – Лыков. Он наверняка думает, что его заразят какой-то цифровой заразой. Он – конспиролог";
  • том, когда падет путинский режим и будет ли гражданское сопротивление диктатуре в РФ;
  • совершенных в Украине военных преступлениях и том, окажется ли Путин на скамье подсудимых в международном трибунале.

Киселев заявил, что "украинский посттравматический синдром будет гораздо опаснее афганского". Вернувшиеся с войны начнут грабить своих же сограждан и совершать тяжкие преступления. По мнению журналиста, во всех уголках РФ "почувствуют на себе возвращение с войны в Украине своих сограждан – зэков, мародеров и грабителей армии РФ".

Киселев родился в 1956 году в Москве. Окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, владеет персидским языком.

В 1979–1981 годах проходил службу офицером-переводчиком в Афганистане. В 1981–1984 годах преподавал персидский язык в Высшей школе КГБ СССР.

В 1984 году начал журналистскую карьеру. Вначале работал на радио, затем перешел на телевидение. Был ведущим программы "90 минут" на Центральном телевидении СССР. С 1993-го по 2001 год работал на НТВ, вел программу "Итоги".

В 2008 году переехал в Украину. В разные годы работал на телеканалах "Интер", "Прямий", в 2020–2022 годах вел программу "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24". Сейчас занимается развитием своего YouTube-канала "Евгений Киселев".

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, Китай, ядерное оружие, война, Бразилия, Евгений Киселев, Алеся Бацман, журналисты, война России против Украины, диктатура
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Офицер запаса армии Израиля Тамар: У Украины было три очень интересные контрнаступательные операции. Каждая из них будет изучаться в офицерских академиях развитых стран
  Офицер запаса армии Израиля Тамар: У Украины было три очень интересные контрнаступательные операции. Каждая из них будет изучаться в офицерских академиях развитых стран G
Дмитрий ГОРДОН
"Самая сложная, самая дорогая система". Для чего Украине нужны F-16 и есть ли альтернатива американским истребителям
"Самая сложная, самая дорогая система". Для чего Украине нужны F-16 и есть ли альтернатива американским истребителям
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Комаровский: Дай Путину бог или шарфика, или табакерки
  Комаровский: Дай Путину бог или шарфика, или табакерки G
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 