Настоящая фамилия Путина, следы инсульта на лице, секретарша Путина завербована. Интервью Бацман с Евгением Киселевым. Видео

Видео: Алеся Бацман / YouTube

Во время интервью Киселев говорил о:

ресурсах российской армии и ее способности противостоять Вооруженным силам Украины;

предложении президента Бразилии отдать Крым государству-агрессору России и том, почему невозможно обменять Крым "на прочный мир";

переговорах России и Китая и том, получилась ли между ними дружба: "Китай хочет экономически подчинить Россию и получить дешевую рабочую силу";

том, можно ли забрать у России ядерное оружие;

страхах президента РФ Владимира Путина: "На самом деле фамилия Путина – Лыков. Он наверняка думает, что его заразят какой-то цифровой заразой. Он – конспиролог";

том, когда падет путинский режим и будет ли гражданское сопротивление диктатуре в РФ;

совершенных в Украине военных преступлениях и том, окажется ли Путин на скамье подсудимых в международном трибунале.

Киселев заявил, что "украинский посттравматический синдром будет гораздо опаснее афганского". Вернувшиеся с войны начнут грабить своих же сограждан и совершать тяжкие преступления. По мнению журналиста, во всех уголках РФ "почувствуют на себе возвращение с войны в Украине своих сограждан – зэков, мародеров и грабителей армии РФ".

Киселев родился в 1956 году в Москве. Окончил историко-филологический факультет Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, владеет персидским языком.

В 1979–1981 годах проходил службу офицером-переводчиком в Афганистане. В 1981–1984 годах преподавал персидский язык в Высшей школе КГБ СССР.

В 1984 году начал журналистскую карьеру. Вначале работал на радио, затем перешел на телевидение. Был ведущим программы "90 минут" на Центральном телевидении СССР. С 1993-го по 2001 год работал на НТВ, вел программу "Итоги".

В 2008 году переехал в Украину. В разные годы работал на телеканалах "Интер", "Прямий", в 2020–2022 годах вел программу "Реальная политика с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24". Сейчас занимается развитием своего YouTube-канала "Евгений Киселев".