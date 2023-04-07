Главный страх Путина, чего Макрон добился от Си, еще одна загадочная смерть, Армения с НАТО. Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время трансляции Шустер говорил о:

войне в Украине и событиях на фронте;

настроениях в Кремле и страхах президента РФ Владимира Путина;

странной смерти российского топ-чиновника Игоря Шкурко в якутском СИЗО;

почему Армения решила участвовать в учениях НАТО;

разговоре главы КНР Си Цзиньпина и президента Франции Эммануэля Макрона;

других значимых международных событиях недели.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию. С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде.

С 2005-го по 2022 год работал в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1", "Украина".