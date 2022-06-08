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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война надолго, боевые друзья из России, действия союзников, бардак на таможне. Интервью Гордона с Макаренко. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
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На YouTube-канале основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона транслируется интервью с бывшим руководителем Государственной таможенной службы Украины Анатолием Макаренко.

Во время интервью Макаренко говорил о войне, которую Россия развязала против Украины, о российской армии, о том, как к войне относятся его бывшие сослуживцы, которые живут в России, о защите своего поселка под Киевом, об оккупации села, где он родился, о том, сколько продлится война и как Украине в ней победить, о помощи западных союзников, о проблемах на таможне и "нулевой" растаможке машин, о том, почему президент РФ Владимир Путин просчитался, а также о страхе и победах.

"Путин рассчитывал на хаос в Украине. Наивный! Это же наша естественная среда обитания, мы в хаосе лучше выживаем", – сказал во время интервью Макаренко. 

Макаренко родился в 1964 году в Запорожской области. Окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище и Харьковскую национальную академию городского хозяйства (специальность – "экономист").

В 1982–1998 годах служил в Вооруженных силах Украины, уволился в запас в звании капитана 1-го ранга.

В 1999 году начал работу в Государственной таможенной службе Украины, где занимал разные должности – от инспектора до начальника региональной таможни и всего ведомства. В 20092010 годах Макаренко был председателем Государственной таможенной службы, в 2014–2015 годах – заместителем председателя Государственной фискальной службы.

Во времена президентства Виктора Януковича Макаренко был фигурантом уголовного производства о незаконном таможенном оформлении природного газа, принадлежащего компании "РосУкрЭнерго". В 2012 году его приговорили к четырем годам лишения свободы условно. В 2014 году, после Революции достоинства и смены власти в стране, Печерский райсуд Киева освободил Макаренко от уголовной ответственности и признал несудимым. 

Макаренко заявил, что дело было сфабриковано, ведомство действовало в соответствии с Таможенным кодексом. По словам бывшего чиновника, от него требовали дать показания на оппонента Януковича – бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко, но от отказался.  

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, армия, оккупация, Анатолий Макаренко, армия РФ, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины
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