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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война в Украине, отъезд из России, стыдно быть русским, Morgenshtern, украинка Марьяна Ро. Интервью Гордона с рэпером Face. Трансляция

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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с российским рэпером Face (настоящее имя – Иван Дремин).

Главными темами интервью стали война в Украине и отъезд музыканта из России. 

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон взял интервью у рэпера до его включения в реестр "иностранных агентов" в России. 

Face рассказал, почему уехал из России, где сейчас живет и планирует ли возвращаться на родину, почему решил поддержать Украину после нападения России, как относится к звездам, которые не осудили нападение или поддержали после него российскую власть, а также прокомментировал высокий уровень поддержки войны против Украины среди россиян и ответил на вопрос, когда война, по его мнению, может закончиться. 

Face родился в 1997 году в Уфе. Окончил местный лицей №5, высшего образования не получил. По словам Дремина, он был трудным подростком, входил в местные подростковые банды, состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции.

Первую песню Face записал в 2015 году, а в 2016-м вышел трек "Гоша Рубчинский", который принес ему известность.

Face выпустил пять студийных альбомов и шесть мини-альбомов. Последний альбом – "Искренний" – вышел в 2021 году. Среди самых известных песен рэпера – "Юморист" (75 млн просмотров на YouTube), "Бургер" (47 млн), "Мой Калашников" (44 млн), "Я роняю Запад" (22 млн).

Face состоит в отношениях с известным российским видеоблогером Марьяной Ро.

В последние годы Face участвовал в нескольких оппозиционных акциях протеста в России, критиковал российские власти. "[Президент РФ Владимир] Путин для меня – это зло. А я за все хорошее", – сказал рэпер в интервью "Русской службе BBC" в 2018 году.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, российская агрессия, война России против Украины, рэпер Face
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