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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Выбитые зубы, спасение от смерти, побег, любовь, нищета, ужин с Меркель. Интервью Гордона с Винником. Трансляция

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с украинским певцом Олегом Винником. Как сообщил журналист Дмитрий Гордон, беседа продолжалась более двух часов. В интервью Винник рассказал, почему он скрывает от поклонников свою личную жизнь, как заработал первые деньги и является ли богатым человеком сейчас, приглашают ли его выступать в РФ, намерен ли идти в политику, а также о драках, работе музыкантом на свадьбах, нищете, переезде в Германию, ужине с канцлером Ангелой Меркель, решении вернуться в Украину и секрете своего успеха.

 
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Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Винник родился в 1973 году в селе Вербовка Каменского района Черкасской области. Учился в Каневском училище культуры и искусств (специальность – руководитель самодеятельного народного хора). Во время учебы в училище в рамках программы культурного обмена проходил стажировку в Германии.

После училища, в 19941996 годах, работал в Черкасской областной филармонии, был солистом Черкасского заслуженного украинского народного хора. Параллельно интенсивно изучал немецкий язык. В 1996 году переехал в Германию. Вначале работал гувернером, но в это же время активно занимался музыкой. Два года учился в Гамбурге под руководством преподавателя вокала Джона Лемана.

В конце 1990-х получил предложение от Театра Люнебурга, где исполнял партии в опере "Тоска" Джакомо Пуччини и оперетте "Паганини" Франца Легара. Впервые принял участие в мюзикле в 1999 году – исполнил роль Люченцио в мюзикле Kiss me, Kate. В составе труппы турне-театра с этим мюзиклом Винник в течение двух сезонов гастролировал по странам Западной Европы.

В течение 2001–2008 годах артист выступал на сценах театров Берлина, Гамбурга, Штутгарта. Известность Виннику принесла роль Жана Вальжана в мюзикле Les Misérables по мотивам романа Виктора Гюго "Отверженные". Еще одной заметной ролью артиста стала роль Черного принца в мюзикле Elizabeth. Во время работы в Европе Винник использовал сценическое имя Olegg.

В 2009 году решил заниматься сольной карьерой. Вначале писал песни в Германии, а в 2011 году принял решение вернуться в Украину. В том же году дал первый концерт в Украине – в Николаеве. За время творческой карьеры выпустил шесть альбомов, последний – "Як жити без тебе" – в 2018 году. Среди самих известных песен Винника – "Нино", "Вовчиця", "Ты в курсе", "Здравствуй, невеста".

Винник был членом жюри шоу "X-фактор" на канале СТБ, сейчас входит в состав жюри шоу "Голос країни" на "1+1".

Теги: Дмитрий Гордон, Олег Винник
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