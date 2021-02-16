Выбитые зубы, спасение от смерти, побег, любовь, нищета, ужин с Меркель. Интервью Гордона с Винником. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Винник родился в 1973 году в селе Вербовка Каменского района Черкасской области. Учился в Каневском училище культуры и искусств (специальность – руководитель самодеятельного народного хора). Во время учебы в училище в рамках программы культурного обмена проходил стажировку в Германии.

После училища, в 1994–1996 годах, работал в Черкасской областной филармонии, был солистом Черкасского заслуженного украинского народного хора. Параллельно интенсивно изучал немецкий язык. В 1996 году переехал в Германию. Вначале работал гувернером, но в это же время активно занимался музыкой. Два года учился в Гамбурге под руководством преподавателя вокала Джона Лемана.

В конце 1990-х получил предложение от Театра Люнебурга, где исполнял партии в опере "Тоска" Джакомо Пуччини и оперетте "Паганини" Франца Легара. Впервые принял участие в мюзикле в 1999 году – исполнил роль Люченцио в мюзикле Kiss me, Kate. В составе труппы турне-театра с этим мюзиклом Винник в течение двух сезонов гастролировал по странам Западной Европы.

В течение 2001–2008 годах артист выступал на сценах театров Берлина, Гамбурга, Штутгарта. Известность Виннику принесла роль Жана Вальжана в мюзикле Les Misérables по мотивам романа Виктора Гюго "Отверженные". Еще одной заметной ролью артиста стала роль Черного принца в мюзикле Elizabeth. Во время работы в Европе Винник использовал сценическое имя Olegg.

В 2009 году решил заниматься сольной карьерой. Вначале писал песни в Германии, а в 2011 году принял решение вернуться в Украину. В том же году дал первый концерт в Украине – в Николаеве. За время творческой карьеры выпустил шесть альбомов, последний – "Як жити без тебе" – в 2018 году. Среди самих известных песен Винника – "Нино", "Вовчиця", "Ты в курсе", "Здравствуй, невеста".

Винник был членом жюри шоу "X-фактор" на канале СТБ, сейчас входит в состав жюри шоу "Голос країни" на "1+1".