Выстрел в Путина, Зеленский, "Боже, яке кончене!", Скабеева – мужчина, нищий Соловьев. Интервью Гордона с Дурневым. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В беседе с основателем интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрием Гордоном Алексей Дурнев рассказал, как встретил войну и плакал, глядя новости из Мариуполя, о своем главном оружии на этой войне и создании сатирического Telegram-канала "Боже, яке кончене!", о вере в Украину и ее победу, наказании для российских пропагандистов, а также о своем самом сильном желании.

"Я бы выстрелил в Путина. Ничего так в жизни не хочу, как его смерти!" – признался шоумен.

Дурнев родился 31 июля 1986 года в Мариуполе (Донецкая область). Окончил Харьковский национальный университет радиоэлектроники и получил специальность в сфере безопасности информационных технологий.

С 2011 года работает на телевидении. Вел телешоу "Дурнев + 1" и "Богиня шопинга". С 2017 года развивает собственный YouTube-канал. У него более 850 тыс. зрителей. Также Дурнев снялся в двух фильмах – "Продюсер", "Лучшие выходные".

24 февраля Дурнев осудил нападение РФ на Украину и призвал россиян остановить своего президента Владимира Путина.