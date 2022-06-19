ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Выстрел в Путина, Зеленский, "Боже, яке кончене!", Скабеева – мужчина, нищий Соловьев. Интервью Гордона с Дурневым. Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется интервью с украинским телеведущим, журналистом Алексеем Дурневым.

В беседе с основателем интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрием Гордоном Алексей Дурнев рассказал, как встретил войну и плакал, глядя новости из Мариуполя, о своем главном оружии на этой войне и создании сатирического Telegram-канала "Боже, яке кончене!", о вере в Украину и ее победу, наказании для российских пропагандистов, а также о своем самом сильном желании.

"Я бы выстрелил в Путина. Ничего так в жизни не хочу, как его смерти!" – признался шоумен.

Дурнев родился 31 июля 1986 года в Мариуполе (Донецкая область). Окончил Харьковский национальный университет радиоэлектроники и получил специальность в сфере безопасности информационных технологий.

С 2011 года работает на телевидении. Вел телешоу "Дурнев + 1" и "Богиня шопинга". С 2017 года развивает собственный YouTube-канал. У него более 850 тыс. зрителей. Также Дурнев снялся в двух фильмах – "Продюсер", "Лучшие выходные".

24 февраля Дурнев осудил нападение РФ на Украину и призвал россиян остановить своего президента Владимира Путина.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Донецкая область, война, Мариуполь, трансляция, война России против Украины, Алексей Дурнев, телеведущий, интервью
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Награда за переправу – жизнь. 80-летняя жительница Ирпеня описала в рассказе, как украинские военные спасли тысячи людей от российской армии
Награда за переправу – жизнь. 80-летняя жительница Ирпеня описала в рассказе, как украинские военные спасли тысячи людей от российской армии G
Как бизнес помогает защитникам Украины
Как бизнес помогает защитникам Украины G
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля
Советник министра внутренних дел: Уровень преступности в Украине чрезвычайно упал после 24 февраля G
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 