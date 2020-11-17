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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Зашитый рот, голод, интернат, дедовщина, Кучма, идущий по воде Чумак. Интервью Гордона со Швецом. Трансляция

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" вышло интервью основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с журналистом, основателем и бессменным главным редактором всеукраинской газеты и сайта "Факты" Александром Швецом. Программу записали в начале ноября, беседа длилась два с половиной часа. Швец рассказал о смерти матери и жизни в интернате, о журналистике, об игре в футбол при 100 тыс. зрителей, о своей коллекции фарфора и планах открыть музей, о детективной истории ограбления квартиры, об отношениях с бизнесменом Виктором Пинчуком и о том, кого считает лучшим президентом Украины, почему каждый день просыпается в 3.55 и как "едва ли не снес голову" мужу и продюсеру украинской певицы Таисии Повалий Игорю Лихуте.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Александр Швец родился 4 июня 1955 года в Хабаровском крае тогдашней РCФСР. Он самый младший из семи детей в семье. В 1961 году умерла мать Швеца. Через год семья переехала в Киев. Он попал в интернат.

В 1982 году Швец окончил факультет журналистики Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко, после чего 10 лет работал в газете "Вечерний Киев". В 1992–1994 годах был главредом газеты "Киевские ведомости", затем еще три года – главным редактором "Всеукраинских ведомостей". 

В 1997 году основал ежедневную газету "Факты и комментарии" ("Факты"), которая на пике популярности издавалась двухмиллионным тиражом. В 2018 году "Факты" начали выходить в формате еженедельника. До 2016 года владельцем газеты была компания EastOne Group Виктора Пинчука, но потом бизнесмен решил продать издание и Швец выкупил газету.

Журналист женат второй раз, он отец пятерых детей.

Теги: Дмитрий Гордон, журналисты, Александр Швец, Вечерний Киев, интервью, газета, фарфор
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