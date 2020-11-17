Главред "Фактов" Швец: Лучший президент Украины – Кучма. С каждым следующим планка опускалась все ниже и ниже

Журналист, основатель и бессменный главред всеукраинской газеты и сайта "Факты" Александр Швец в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что лучшим президентом Украины считает Леонида Кучму, который занимал этот пост с 1994-го по 2005 год.

"Я субъективен. [Лучший президент Украины] – Леонид Данилович Кучма. Потому что это даже не требует никаких доказательств. [...] Аксиома, да. Каждый может сравнить – и убедиться, что это однозначно так. К сожалению, с каждым следующим президентом планка опускалась все ниже и ниже", – сказал он.

Швец отметил, что без матерных слов нынешнюю ситуацию в Украине охарактеризовать невозможно.

"Я человек интеллигентный и вообще крайне редко матерюсь. Я не собираюсь материться сейчас. Но характеризовать ситуацию нынешнюю в Украине по-другому практически невозможно", – подчеркнул журналист.

Интервью со Швецом выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00.

Кучма – второй президент Украины. В первый раз его избрали в июле 1994 года, переизбрали – в ноябре 1999-го. После Кучмы пост главы Украинского государства занимали Виктор Ющенко (январь 2005-го – февраль 2010 года), Виктор Янукович (февраль 2010-го – февраль 2014 года), Петр Порошенко (июнь 2014-го – май 2019 года).

В 2019 году президентом Украины стал актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский. Во втором туре за него проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.