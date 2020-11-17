ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Главред "Фактов" Швец: Лучший президент Украины – Кучма. С каждым следующим планка опускалась все ниже и ниже

Тезис о том, что Леонид Кучма – лучший президент Украины, не требует доказательств, заявил журналист, основатель и бессменный главный редактор всеукраинской газеты и сайта "Факты" Александр Швец в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Швец: Я субъективен. Лучший президент Украины Леонид Данилович Кучма
Швец: Я субъективен. Лучший президент Украины – Леонид Данилович Кучма
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Журналист, основатель и бессменный главред всеукраинской газеты и сайта "Факты" Александр Швец в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что лучшим президентом Украины считает Леонида Кучму, который занимал этот пост с 1994-го по 2005 год. 

"Я субъективен. [Лучший президент Украины] – Леонид Данилович Кучма. Потому что это даже не требует никаких доказательств. [...] Аксиома, да. Каждый может сравнить – и убедиться, что это однозначно так. К сожалению, с каждым следующим президентом планка опускалась все ниже и ниже", – сказал он. 

Швец отметил, что без матерных слов нынешнюю ситуацию в Украине охарактеризовать невозможно. 

"Я человек интеллигентный и вообще крайне редко матерюсь. Я не собираюсь материться сейчас. Но характеризовать ситуацию нынешнюю в Украине по-другому практически невозможно", – подчеркнул журналист. 

Интервью со Швецом выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона". Трансляция начнется в 18.00.

Кучма – второй президент Украины. В первый раз его избрали в июле 1994 года, переизбрали – в ноябре 1999-го. После Кучмы пост главы Украинского государства занимали Виктор Ющенко (январь 2005-го – февраль 2010 года), Виктор Янукович (февраль 2010-го – февраль 2014 года), Петр Порошенко (июнь 2014-го – май 2019 года). 

В 2019 году президентом Украины стал актер, художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский. Во втором туре за него проголосовало 73,22% избирателей, за Порошенко – 24,45%.

Теги: Украина, Леонид Кучма, Владимир Зеленский, журналисты, Александр Швец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Федишин рассказала, почему подала апартаменты в Болгарии
Федишин рассказала, почему подала апартаменты в Болгарии
  "Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
  "Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
Волочкова расставила ноги над головой любовника
Волочкова расставила ноги над головой любовника
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"Я научу тебя смелости". Седокова обнародовала селфи с 15-летней дочерью
"Я научу тебя смелости". Седокова обнародовала селфи с 15-летней дочерью
Огневич рассказала о воссоединении с родителями, которые раньше проживали в Крыму
Огневич рассказала о воссоединении с родителями, которые раньше проживали в Крыму
"У каждого из нас своя семья". Комаров рассказал об отношениях с младшими братом и сестрой
"У каждого из нас своя семья". Комаров рассказал об отношениях с младшими братом и сестрой
  Ургант показал, как выглядит Хрусталев после госпитализации
  Ургант показал, как выглядит Хрусталев после госпитализации
Рейнольдс и МакЭлхенни стали совладельцами футбольного клуба
Рейнольдс и МакЭлхенни стали совладельцами футбольного клуба
Меладзе попросил пустить его в отделения к пациентам, заразившимся коронавирусом
Меладзе попросил пустить его в отделения к пациентам, заразившимся коронавирусом
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
Сын Тодоренко сломал руку
Сын Тодоренко сломал руку
Свитолина рассказала о своей мечте
Свитолина рассказала о своей мечте
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
"Хочу вернуться к нормальной жизни". Заразившийся коронавирусом Анатолий Анатолич рассказал о самочувствии
"Хочу вернуться к нормальной жизни". Заразившийся коронавирусом Анатолий Анатолич рассказал о самочувствии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
На канате с обнаженными ягодицами. Дорофеева назвала дату премьеры дебютного клипа. Видео
Ляшко показал шестимесячного сына на прогулке
Ляшко показал шестимесячного сына на прогулке
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
Актер "Квартал 95" предположил, почему в свой день рождения не получил поздравления от Зеленского
Актер "Квартал 95" предположил, почему в свой день рождения не получил поздравления от Зеленского
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS