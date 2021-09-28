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Бизнесмен из Казахстана покупает украинский спортивный промоушен "Махач"

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В мае сооснователь "Махача" Лимонтов рассказывал, что за проект ему предлагали более $1 млн
В мае сооснователь "Махача" Лимонтов рассказывал, что за проект ему предлагали более $1 млн
Фото: you_stronggg / Instagram

Переговоры о продаже украинского спортивного промоушена "Махач" начались еще летом, в конце сентября было подписано соглашение о продаже, но сделка еще не закрыта. Об этом изданию "Дело" сообщил сооснователь "Махача" Андрей Лимонтов. Он не раскрыл сумму продажи и имя нового собственника, сославшись на договоренность с покупателем о неразглашении.

Другие близкие к переговорам источники портала сообщили журналистам, что покупателем может быть казахстанский бизнесмен с грузинским гражданством Михаил Ломтадзе. По версии Forbes он входит в топ-50 крупнейших бизнесменов Казахстана и владеет активами на $3,9 млрд: сюда входит 23% простых акций финтех-группы Kaspi.kz, которая этим летом поглотила один из старейших украинских платежных сервисов Portmone. Об этой сделке писало украинское издание AIN.UA.

На журналистский запрос "Дела" о покупке "Махача" Kaspi.kz ответ пока не дала. 

Лимонтов сообщил изданию, что в первую очередь на решение о продаже повлияло выгодное предложение, но были и другие причины.

"А во-вторых, мы уперлись в стеклянный потолок. На украинском рынке мы смогли собрать Дворец спорта на наши бои, что не удавалось еще ни одному промоушену в Украине. Дальше нужно выходить на мировой уровень, но на сегодня украинский рынок не обладает достаточным финансовым потенциалом для дальнейшего развития промоушена из Украины. Я не могу по соглашению разглашать сумму сделки, но могу сказать, что нас оценили по достоинству, и даже немного выше. Мы очень довольны таким отношением со стороны покупателя к проделанной нами работе", – отметил  он.

В мае Лимонтов рассказывал, что за проект ему предлагали более $1 млн, напоминает "Дело". Будет ли он теперь как-то участвовать в жизни компании, пока не решено.

"Как минимум, я обязан передать и наладить весь процесс для нового собственника. Но скажу честно, я хочу немного отдохнуть, сделать небольшой перерыв. Уж слишком много сил и бессонных ночей было потрачено на этот проект", – заявил бизнесмен.

Он подчеркнул, что "Махач" по-прежнему будет выходить на YouTube-канале.

Теги: Украина, спорт, Казахстан, бизнес, переговоры, активы, сделка, продажа
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