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Эксперт рассказал о ситуации с ценами на мировом рынке подсолнечника и масла

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По словам эксперта, цены на подсолнечник нового урожая и подсолнечное масло могут упасть
По словам эксперта, цены на подсолнечник нового урожая и подсолнечное масло могут упасть
Фото: depositphotos.com

После начала полномасштабного вторжения России, в период с марта по август, экспорт подсолнуха и масла из Украины существенно снизился, участники рынка переключились на другие культуры, в частности – на сою. Об этом в комментарии "Фокусу" рассказал 21 сентября руководитель направления масличных культур транснациональной торговой компании "М-Грейн" (Maxgrain International Limited) Андрей Чайковский.

По его словам, на рынок подсолнечника и подсолнечного масла нового урожая влияют сейчас разнонаправленные векторы. 

"С одной стороны, недавнее понижение прогноза урожая сои в США существенно укрепило фьючерсы на соевые бобы и продукты их переработки. Это произошло на фоне роста цен на нефть и замедления темпов уборки подсолнечника в Украине из-за дождей, что привело к низкому предложению масла со стороны переработчиков и трейдеров в последние дни. С другой стороны, активизация продаж сои в Аргентине после введения преференции по курсу обмена валюты при экспорте сои привела к тому, что экспортные цены на соевое масло в Аргентине продолжили снижаться, несмотря на укрепление фьючерсов в США", – рассказал он. 

Чайковский отметил, что один из наиболее существенных факторов, который может повлиять в дальнейшем на цены на подсолнечное масло и подсолнух в Украине, – рост конкуренции со стороны российских производителей, которые конкурируют с украинскими в Турции, Индии и Китае. 

"Из-за существенного снижения экспорта масла из Украины в марте – августе и высоких цен на него в течение этого периода подсолнечное масло потеряло часть своего рынка из-за переключения спроса на другие масла. Понадобится немало времени, чтобы вернуть утраченные позиции. Скорее всего, подсолнечное масло будет и дальше торговаться с дисконтом против соевого масла, чтобы сохранить ценовую привлекательность (ФОБ Украина vs ФОБ Аргентина). При благоприятных условиях ценовой паритет будет восстановлен только через некоторое время", – добавил он. 

Эксперт не исключает, что на рынке сложится ситуация, когда продавцов будет больше, чем покупателей, и цена на подсолнечник и масло снизится. Также, по его словам, на цену может влиять фактор старых запасов зерна – она может еще просесть, если производителям негде будет хранить новый урожай подсолнуха и кукурузы. 

"Пока это только прогнозы, но через две-три недели будет больше ясности и возможностей дать более точную оценку тенденции рынка. Пока факторы, играющие на снижение, выглядят более весомыми, чем факторы, которые могут сыграть на повышение", – добавил он. 

Теги: урожай, кукуруза, масло, зерно, Maxgrain International Limited
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