В мире выросли цены на продовольствие. Больше всего подорожал сахар, растительное масло и зерновые – ООН

По данным ООН, зафиксировано значительное повышение международных котировок цен на сахар, пшеницу и растительное масло. Средний показатель индекса цен на продовольствие FAO составил 127,4 пункта за август этого года. Это на 3,1% превышает июльский индекс и показывает рост цен на 32,9% в годовом измерении.

Индекс цен на сахар вырос на 9,6% по сравнению с июлем из-за опасений по поводу повреждения низкими температурами сельскохозяйственных культур в Бразилии, крупнейшем экспортере сахара в мире.

"Сдерживанию роста цен способствовали хорошие виды на урожай в Индии и Европейском союзе, а также снижение цен на сырую нефть и ослабление бразильского реала", – сообщила организация ООН.

Цены на растительное масло в августе выросли на 6,7%, а мировые цены на пальмовое масло вернулись к историческим максимумам из-за сокращения запасов в Малайзии. Также выросли цены на рапсовое и подсолнечное масло.

Индекс цен на зерновые культуры в июле вырос на 3,4% по сравнению с июлем. Мировые цены на пшеницу подскочили на 8,8% из-за снижения ожидаемых урожаев в ряде стран-экспортеров. Цены на кукурузу упали на 0,9% из-за перспектив урожайности в Аргентине, Европейском союзе и Украине. Продолжили снижаться и цены на рис, говорится в отчете.

Цены на мясо в августе выросли незначительно. Повышению котировок баранины и говядины способствовали активные закупки со стороны Китая. Цены на мясо птицы выросли под влиянием стабильного импортного спроса в Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Цены на свинину снизились в связи с дальнейшим сокращением закупок Китаем и низким внутренним спросом в Европе.

Молочная продукция упала в цене по сравнению с июльским показателем из-за снижения международных котировок сухого молока, обусловленного слабым мировым импортным спросом и сезонным увеличением экспортного предложения в Океании, и несмотря на рост цен на сливочное масло и сыр.