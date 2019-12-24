Клуб читателей
ГОРДОН
 
Новости бизнеса PR

Кто и когда дарит скидки "Від Морозків"?

Чтобы быть здоровым, придется делать зарядку, следить за питанием, избегать компании простуженных людей. Но мало у кого получается. Из-за утренней усталости нет сил делать зарядку, рабочие задачи отбирают обеденное время, да еще и коллега с простудой может отказаться идти к врачу.

 
|
Скидки "Від Морозків" можно получить с 1 декабря 2019 по 30 января 2020 года
Скидки "Від Морозків" можно получить с 1 декабря 2019 по 30 января 2020 года
Фото: anc.net.ua

Если самочувствие ухудшается, приходится незапланированно покупать противовирусные средства и ставить себя на ноги. С 1 декабря препараты в роботизированных аптеках "Аптека Шар@", "Благодия", "Аптека Копейка", "Аптека АНЦ" стоят до 25% дешевле, потому что действует акция "Від Морозків"*.

Если внезапно понадобились противовирусные средства, можете не откладывать их покупку до получения зарплаты. Препараты обходятся до 25% дешевле, поэтому легче вложиться в бюджет, который запланирован на неделю. Кроме противовирусных средств, скидки действуют на фиточаи, контрацептивы и другие товары. Чтобы узнать, на что распространяется акция, можете обратиться к провизору. Скидки "Від Морозків" можно получить с 1 декабря 2019 по 30 января 2020 года.

В роботизированных аптеках быстрое обслуживание, потому что с посетителем общается провизор, а товары на полках ищет помощник PharmBot. В торговых залах нет долгих очередей, поэтому люди отправляются за покупками в обеденный перерыв или по дороге на встречу. Если хотите убедиться, что нужные товары дождутся в аптеке, можете сделать предварительный заказ через справку, набрав номер 5900. По телефону также спрашивают об аналогах и получают общую информацию о продукте. 

В предновогодней суете хочется поскорее разобраться с делами и подготовиться к праздникам, поэтому простуда не входит в планы. Если не хотите мириться с обстоятельствами, начинайте действовать! Заходите в роботизированную аптеку "Аптека Шар@", "Благодия", "Аптека Копейка" и "Аптека АНЦ" и экономьте на покупках до 25%. Напоминаем, акция со скидками действует только до конца января 2020 года!

ВИДЕО
Видео: Аптека Низьких Цін АНЦ / YouTube

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

ТОВ "Аптека Низьких цін Кремінь", ліцензія серії АВ №579825, видана Державною службою України з лікарських засобів 6 грудня 2011 року.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Put It All On Me. Эд Ширан выпустил клип с участием жены. Видео
  Put It All On Me. Эд Ширан выпустил клип с участием жены. Видео
Вика из "НеАнгелов" показала фигуру в купальнике
Вика из "НеАнгелов" показала фигуру в купальнике
  "Джентльмены". Вышел второй трейлер фильма Гая Ричи с Макконахи, Грантом, Ханнэмом и Фарреллом. Видео
  "Джентльмены". Вышел второй трейлер фильма Гая Ричи с Макконахи, Грантом, Ханнэмом и Фарреллом. Видео
Гросу на концерте засветила сосок
Гросу на концерте засветила сосок
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS