Кто и когда дарит скидки "Від Морозків"?

Чтобы быть здоровым, придется делать зарядку, следить за питанием, избегать компании простуженных людей. Но мало у кого получается. Из-за утренней усталости нет сил делать зарядку, рабочие задачи отбирают обеденное время, да еще и коллега с простудой может отказаться идти к врачу.

Если самочувствие ухудшается, приходится незапланированно покупать противовирусные средства и ставить себя на ноги. С 1 декабря препараты в роботизированных аптеках "Аптека Шар@", "Благодия", "Аптека Копейка", "Аптека АНЦ" стоят до 25% дешевле, потому что действует акция "Від Морозків"*.

Если внезапно понадобились противовирусные средства, можете не откладывать их покупку до получения зарплаты. Препараты обходятся до 25% дешевле, поэтому легче вложиться в бюджет, который запланирован на неделю. Кроме противовирусных средств, скидки действуют на фиточаи, контрацептивы и другие товары. Чтобы узнать, на что распространяется акция, можете обратиться к провизору. Скидки "Від Морозків" можно получить с 1 декабря 2019 по 30 января 2020 года.

В роботизированных аптеках быстрое обслуживание, потому что с посетителем общается провизор, а товары на полках ищет помощник PharmBot. В торговых залах нет долгих очередей, поэтому люди отправляются за покупками в обеденный перерыв или по дороге на встречу. Если хотите убедиться, что нужные товары дождутся в аптеке, можете сделать предварительный заказ через справку, набрав номер 5900. По телефону также спрашивают об аналогах и получают общую информацию о продукте.

В предновогодней суете хочется поскорее разобраться с делами и подготовиться к праздникам, поэтому простуда не входит в планы. Если не хотите мириться с обстоятельствами, начинайте действовать! Заходите в роботизированную аптеку "Аптека Шар@", "Благодия", "Аптека Копейка" и "Аптека АНЦ" и экономьте на покупках до 25%. Напоминаем, акция со скидками действует только до конца января 2020 года!

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Видео: Аптека Низьких Цін АНЦ / YouTube

*Информацию о цене на товар до и после применения скидки, соотношении к предыдущей цене реализации, ассортименте, на который предоставляются скидки, а также проценте скидки можно узнать у провизоров аптек. Под скидкой имеется в виду снижение обычной цены реализации на акционный товар до 25%.

ТОВ "Аптека Низьких цін Кремінь", ліцензія серії АВ №579825, видана Державною службою України з лікарських засобів 6 грудня 2011 року.