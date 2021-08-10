"Наш край" требует, чтобы АМКУ провел проверку в "Нафтогазі"

Глава политсилы Александр Мазурчак считает, что правительство "искусственно банкротит государственные теплогенерирующие предприятия, чтобы передавать их НАК, и создает опасного монополиста теплогенерации, от которого будет буквально зависеть выживание миллионов украинский зимой".

Он напомнил, что 4 августа Кабинет Министров Украины принял решение о передаче государственных ТЭЦ из Фонда госимущества "Нафтогазу". В правительстве заявляли, что делают все, чтобы обеспечить подготовку ТЭЦ к отопительному сезону.

Мазурчак подчеркнул: "Сделано это вместо пересмотра кабальных условий, которые "Нафтогаз" выставил перед ТЭЦ. И теперь власть отдала судьбу людей в очень условно государственную компанию, где решения принимают иностранцы, заинтересованные только в своих миллионных премиях".

Речь идет о Северодонецкой, Одесской, Криворожской, Херсонской, Николаевской и Днепровской ТЭЦ. Глава "Нашего края" сказал, что эти ТЭЦ "из-за неподъемных условий закупки газа" заявили, что не смогут отпускать украинцам тепло с началом отопительного сезона.

"Предлагаемая "Нафтогазом" цена 7,42 грн/м³ на треть выше той, которая заложена в тариф на тепло, потому что с 2019 года в тарифе заложена цена 5,6 грн/м³. Объем газа, который ТЭЦ смогут приобрести по такой цене, удовлетворит лишь около 80% потребностей населения. Оставшиеся 20% газа теплоэнерго вынуждены будут закупать на рынке по цене 18-20 грн/м³. Ну и наконец – "Нафтогаз" требует предоплаты за газ, а ТЭЦ получают оплату от населения только через 40–45 дней после его реализации. У кого-то еще есть сомнения, что условия созданы специально, чтобы теплогенерирующие предприятия сдавались "Нафтогазу"? – сказал он.

Мазурчак отметил, что менее чем за год доля НАК на розничном рынке увеличилась в девять раз.

"Практически 100% газа государственного предприятия "Укргаздобыча" выкупается "Нафтогазом" по низким ценам на уровне 3 грн/м³ и перепродается по ценам от 7,42 до 13 грн/м³. Меньше чем за год "Нафтогаз" увеличил свою долю на розничном рынке в девять раз. И это при том, что, по данным финансовых отчетов, это направление деятельности "Нафтогазу" убыточное – минус 25 млрд грн за два года. При этом "Нафтогаз" при иностранном наблюдательном совете провалил работу по всем направлениям – уменьшается добыча газа, убыточная деятельность на розничном рынке, общие убытки в минус 19 млрд грн в 2020 году. Где гарантия того, что "Нафтогаз" справится с новым для себя направлением в сфере производства тепла и электроэнергии?" – добавил Мазурчак.