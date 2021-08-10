ГОРДОН
 
 
Новости бизнеса

"Наш край" требует, чтобы АМКУ провел проверку в "Нафтогазі"

Правительство превращает "Нафтогаз" в опасного монополиста, сказал глава партии "Наш край" Александр Мазурчак
Правительство превращает  "Нафтогаз" в опасного монополиста, сказал глава партии "Наш край" Александр Мазурчак
Фото: nashkray.org

Антимонопольный комитет должен провести проверку в НАК "Нафтогаз України". Об этом идет речь в заявлении партии "Наш край", опубликованном 10 августа.

Глава политсилы Александр Мазурчак считает, что правительство "искусственно банкротит государственные теплогенерирующие предприятия, чтобы передавать их НАК, и создает опасного монополиста теплогенерации, от которого будет буквально зависеть выживание миллионов украинский зимой". 

Он напомнил, что 4 августа Кабинет Министров Украины принял решение о передаче государственных ТЭЦ из Фонда госимущества "Нафтогазу". В правительстве заявляли, что делают все, чтобы обеспечить подготовку ТЭЦ к отопительному сезону. 

Мазурчак подчеркнул: "Сделано это вместо пересмотра кабальных условий, которые "Нафтогаз" выставил перед ТЭЦ. И теперь власть отдала судьбу людей в очень условно государственную компанию, где решения принимают иностранцы, заинтересованные только в своих миллионных премиях". 

Речь идет о  Северодонецкой, Одесской, Криворожской, Херсонской, Николаевской и Днепровской ТЭЦ. Глава "Нашего края" сказал, что эти ТЭЦ "из-за неподъемных условий закупки газа" заявили, что не смогут отпускать украинцам тепло с началом отопительного сезона. 

"Предлагаемая  "Нафтогазом" цена 7,42 грн/м³ на треть выше той, которая заложена в тариф на тепло, потому что с 2019 года в тарифе заложена цена 5,6 грн/м³. Объем газа, который ТЭЦ смогут приобрести по такой цене, удовлетворит лишь около 80% потребностей населения. Оставшиеся 20% газа теплоэнерго вынуждены будут закупать на рынке по цене 18-20 грн/м³. Ну и наконец – "Нафтогаз" требует предоплаты за газ, а ТЭЦ получают оплату от населения только через 40–45 дней после его реализации. У кого-то еще есть сомнения, что условия созданы специально, чтобы теплогенерирующие предприятия сдавались "Нафтогазу"? – сказал он. 

Мазурчак отметил, что менее чем за год доля НАК на розничном рынке увеличилась в девять раз. 

"Практически 100% газа государственного предприятия "Укргаздобыча" выкупается "Нафтогазом" по низким ценам на уровне 3 грн/м³ и перепродается по ценам от 7,42 до 13 грн/м³. Меньше чем за год "Нафтогаз" увеличил свою долю на розничном рынке в девять раз. И это при том, что, по данным финансовых отчетов, это направление деятельности  "Нафтогазу" убыточное – минус 25 млрд грн за два года. При этом "Нафтогаз" при иностранном наблюдательном совете провалил работу по всем направлениям – уменьшается добыча газа, убыточная деятельность на розничном рынке, общие убытки в минус 19 млрд грн в 2020 году. Где гарантия того, что "Нафтогаз" справится с новым для себя направлением в сфере производства тепла и электроэнергии?" – добавил Мазурчак. 

Теги: НАК Нафтогаз, Наш край, Александр Мазурчак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Позволила себе фрукты, которые нельзя". Могилевская призналась, на сколько килограммов похудела за месяц диеты
"Позволила себе фрукты, которые нельзя". Могилевская призналась, на сколько килограммов похудела за месяц диеты
49-летняя звезда американских сериалов сообщила, что у нее диагностировали рассеянный склероз
49-летняя звезда американских сериалов сообщила, что у нее диагностировали рассеянный склероз
Тарантино рассказал, почему оставил свою мать без финансовой поддержки
Тарантино рассказал, почему оставил свою мать без финансовой поддержки
Как приготовить кабачковую икру. Советы эксперта
Как приготовить кабачковую икру. Советы эксперта
"Ждем дочку-красавицу". Жена Влада Ямы рассказала "шокирующую правду"
"Ждем дочку-красавицу". Жена Влада Ямы рассказала "шокирующую правду"
Суд отказался отстранить отца Спирс от управления ее недвижимостью и назначил новую дату заседания
Суд отказался отстранить отца Спирс от управления ее недвижимостью и назначил новую дату заседания
10 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
10 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в сериале режиссера Бертона для Netflix
Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в сериале режиссера Бертона для Netflix
"Я сказала, что девственница, но его это не остановило". Модель Кира Дихтяр сообщила, что была изнасилована российским олигархом
"Я сказала, что девственница, но его это не остановило". Модель Кира Дихтяр сообщила, что была изнасилована российским олигархом
"Это огонь – в таких штанах посреди поля". Горбунов примерил образ Фредди Меркьюри. Фото
"Это огонь – в таких штанах посреди поля". Горбунов примерил образ Фредди Меркьюри. Фото
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
"Секс-агрегат", "Пушечка". Поклонники обсуждают новый образ Седоковой в купальнике
"Привезу своим девчонкам – они такого никогда не ели". Полякова призналась, что по пути в аэропорт совершила кражу
"Привезу своим девчонкам – они такого никогда не ели". Полякова призналась, что по пути в аэропорт совершила кражу
10 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
10 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"
"Даже лифчик сняла". Валевская выложила в сеть "жаркие фото"
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
Фитнес-тренер Боржемская рассказала, как питается в течение дня
Фитнес-тренер Боржемская рассказала, как питается в течение дня
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Такой большой, а все с тетками". Сын Наташи Королевой позировал в плавках в компании двух женщин
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
"Какая прелесть", "Горячая леди". Maruv показала грудь
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
10 полезных орехов: как понять, какие стоит есть именно вам
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Леся, вы забыли купальник?", "Секси". Никитюк показала голую грудь
"Выглядит иначе из-за операций, но красиво". 54-летняя Хайек снялась в соблазнительных образах и позах
"Выглядит иначе из-за операций, но красиво". 54-летняя Хайек снялась в соблазнительных образах и позах
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Надь, прости, но там невозможно не приближать", "Какие ножки, какая попка", "Идеальный орех". Дорофеева позировала в мини-шортах и топе
"Похожа на трансвестита", "Выпила". Волочкова в греческой таверне показала свое нижнее белье
"Похожа на трансвестита", "Выпила". Волочкова в греческой таверне показала свое нижнее белье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS