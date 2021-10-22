В Париж за €30. Европейский лоукостер откроет прямые рейсы из Киева

О запуске рейса Киев – Париж испанский лоукостер объявил вскоре после того, как Украина и Евросоюз подписали соглашение об общем авиапространстве Фото: pexels.com

Рейсы будут выполняться два раза в неделю: в декабре – в разные дни, с января – по вторникам и воскресеньям. Vueling будет использовать аэропорт Борисполь в Киеве и Орли в Париже (он расположен в 15 км от французской столицы).

Стоимость билетов стартует с €30.