В Париж за €30. Европейский лоукостер откроет прямые рейсы из Киева

Рейсы будут выполняться два раза в неделю: в декабре – в разные дни, с января – по вторникам и воскресеньям. Vueling будет использовать аэропорт Борисполь в Киеве и Орли в Париже (он расположен в 15 км от французской столицы).
Стоимость билетов стартует с €30.
12 октября Украина и Евросоюз подписали соглашение об "открытом небе". Договор позволяет устанавливать общие стандарты безопасности и либерализовать рыночные отношения в сфере авиации между Евросоюзом и третьими странами. Его результатом, как ожидается, станет снижение цен на авиабилеты.