В Тернопольской области начал работу еще один элеватор

Новый элеваторный комплекс в селе Ястребово Тернопольской области мощностью 100 тыс. тонн в год может работать круглосуточно.

15 августа в селе Ястребово Тернопольской области запустили в работу вторую очередь элеваторного комплекса. Его годовая мощность – 100 тыс. тонн, сказано в сообщении, опубликованном на сайте компании "Агропродсервис".

Элеватор оборудован зерноуборочным бункером, сушилкой, очистителем, транспортировщиком зерна и может работать в круглосуточном режиме, заявил директор ООО "Галицкая зерновая компания" Андрей Боярчук.

К комплексу подведена железнодорожная колея, у компании есть собственный тепловоз и возможность формировать маршруты доставки, добавил генеральный директор "Агропродсервиса" Андрей Баран.

Открытие элеватора посетил нардеп от группы "За майбутнє", секретарь парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Иван Чайкивский (издание Latifundist.com пишет, что он – основатель "Агропродсервиса").

Чайкивский в Facebook рассказал, что за последние пять лет в шесть раз вырос размер налогов, поступающих от Галицкой зерновой компании. В частности, за 2019 год она уплатила в госбюджет 3,5 млн грн.

Скриншот: Іван Чайківський / Facebook

Всего в Тернопольской области, по данным каталога "Элеваторы Украины", есть не менее 15 зернохранилищ разной мощности.