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В Тернопольской области начал работу еще один элеватор

Новый элеваторный комплекс в селе Ястребово Тернопольской области мощностью 100 тыс. тонн в год может работать круглосуточно.

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Годовая мощность элеватора 100 тыс. тонн
Годовая мощность элеватора – 100 тыс. тонн
Фото: agroprodservice.com.ua

15 августа в селе Ястребово Тернопольской области запустили в работу вторую очередь элеваторного комплекса. Его годовая мощность – 100 тыс. тонн, сказано в сообщении, опубликованном на сайте компании "Агропродсервис". 

Элеватор оборудован зерноуборочным бункером, сушилкой, очистителем, транспортировщиком зерна и может работать в круглосуточном режиме, заявил директор ООО "Галицкая зерновая компания" Андрей Боярчук. 

К комплексу подведена железнодорожная колея, у компании есть собственный тепловоз и возможность формировать маршруты доставки, добавил генеральный директор "Агропродсервиса" Андрей Баран.

Открытие элеватора посетил нардеп от группы "За майбутнє", секретарь парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Иван Чайкивский (издание Latifundist.com пишет, что он – основатель "Агропродсервиса"). 

Чайкивский в Facebook рассказал, что за последние пять лет в шесть раз вырос размер налогов, поступающих от Галицкой зерновой компании. В частности, за 2019 год она уплатила в госбюджет 3,5 млн грн.

Скриншот: Іван Чайківський / Facebook
Скриншот: Іван Чайківський / Facebook

Всего в Тернопольской области, по данным каталога "Элеваторы Украины", есть не менее 15 зернохранилищ разной мощности. 

Теги: сельское хозяйство, Тернопольская область
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