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Жителям США приходят странные посылки с семенами. Власти считают, что речь идет о почтовом мошенничестве

Семена мяты, лаванды, розы и других растений начали приходить людям в США, которые не заказывали таких посылок. Власти призвали американцев, которым пришли посылки, ни в коем случае не высаживать семена в землю, однако затем сообщили, что содержимое не представляет биологической опасности. Расследуется дело о почтовой афере.

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В загадочных посылках были обычные семена
В загадочных посылках были обычные семена
Фото: ЕРА

Жители как минимум 22 штатов США в последнее время получили посылки, в которых содержались семена различных растений, при этом люди утверждали, что ничего не заказывали. В министерстве сельского хозяйства страны призвали получателей таких отправлений ни в коем случае не высаживать семена в почву, чтобы защитить экосистему от вредителей и сорняков.

В большинстве случаев страной-отправителем был указан Китай.

31 июля ведомство сообщило, что посылки безопасны, паразиты в них не обнаружены. Однако жителям все равно рекомендовали связываться с представителями властей после получения каждого странного почтового отправления.

Специалисты выяснили, что посылки приходили людям, которые не так давно заказывали какие-то товары онлайн. Предположительно, речь идет о почтовой афере.

Издание Business Insider 1 августа написало, что семена мяты, лаванды, розы, гибискуса, шалфея и других трав используют в мошеннических схемах так называемые щеточники, которые создают видимость популярности своей компании. Аферисты нанимают подставных отправителей, которые вычисляют потребителей по базам данных и отправляют им абсолютно ненужный и дешевый товар. Огромный объем поставок отображается в веб-сервисах, что помогает увеличить рейтинг продавца и возможности поиска его фирмы в интернете.

Власти Китая попросили Почтовую службу США отправить лейблы фирм-отправителей в Китай для расследования.

Теги: США, Китай, сельское хозяйство, почта, мошенничество
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