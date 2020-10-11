17-летний севастополец нарушил границу Украины, чтобы добраться на учебу в Херсон – Госпогранслужба

По сообщению ГПСУ, оккупанты не выдали жителю Севастополя разрешение на пересечение границы с оккупированным Крымом; тогда он решил добираться на материковую Украину через Брянскую область. Его задержали во время перехода границы вне пункта пропуска.

17-летнего севастопольца остановили украинские пограничники на границе с Россией в Сумской области, он пытался перейти на украинскую территорию вблизи населенного пункта Васильевка вне пункта пропуска. Об этом 9 октября сообщило в Facebook Восточное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

"Юноша объяснил, что направляется в Херсон на учебу. Он рассказал, что в поисках знаний прошел через серьезные лишения. Сначала севастополец хотел попасть на материк через КПВВ на админгранице с временно оккупированным Крымом, но оккупанты отказали ему в пропуске. Тогда молодой человек решился на долгое путешествие. Через нелегально построенный мост он уехал из оккупированного Крыма на территорию страны-агрессора. Потом поехал в Брянскую область, где незаконно пересек границу", – говорится в сообщении.

Пограничники оценили уважительные причины, которые толкнули жителя Севастополя на такой поступок, но были вынуждены оформить документы об административном правонарушении. Привлекать ли к ответственности крымчанина, который желает учиться в украинском вузе, решит суд, добавили в управлении.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.