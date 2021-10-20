Адвокат заявил о жестоком обращении в российской тюрьме с политзаключенным из Крыма Приходько

"Легостов провел встречу с 63-летним украинским активистом Олегом Приходько, отбывающим наказание во "Владимирском централе" за хранение взрывчатки и подготовку к теракту. Юрист сообщил о грубых нарушениях учреждения, допущенных на встрече, а также о жестоком обращении с Приходько", – говорится в сообщении.

Правозащитники рассказали, что визит адвоката к Приходько стал первым за три месяца, которые прошли после этапирования из Новочеркасска Ростовской области.

"Свидание с подсудимым прошло без соблюдения конфиденциальности, указанной в законодательстве. На встрече присутствовал представитель учреждения с видеокамерой, записывающей разговор. По его словам, Олег Приходько не написал заявление о том, что желает конфиденциального свидания с адвокатом. Права о возможности подобного обращения ему не разъяснялись. Сам Приходько находился за стеклом, связь была низкого качества, особенно учитывая то, что осужденный испытывает проблемы со слухом. Через 25 минут беседа подошла к концу из-за обеденного перерыва в тюрьме. Вернуться для продолжения диалога Легостова уже не пустили", – отметил адвокат.

По его словам, администрация учреждения не позволила ему передать Приходько документы на подпись, "что является грубейшим нарушением прав".

"Речь идет о подаче кассационной жалобы на обжалование его приговора, срок написания которой истекает уже в ноябре. Помимо этого, было отказано передать доверенность на представление интересов в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека. – "ГОРДОН"), согласие на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, персональных данных и опрос Приходько об условиях содержания", – перечислил адвокат.

Он считает, что "конституционное право лица о получении юридической помощи на практике не выполняется".

Адвокату Приходько рассказал, что "с момента его нахождения во "Владимирском централе" ему не передают необходимые лекарства, пересылаемые родственниками", а лечащий врач также ни разу не обследовал его.

Легостов утверждает, что представитель Федеральной системы исполнения наказаний уклонялся от ответов, почему была допущена такая ситуация.

"Это является жестоким обращением с человеком, который полностью находится в их власти", – заявил адвокат.

Правозащитники рассказали со слов Легостова, что с Приходько происходит в тюрьме.

"Находится все это время в одиночной камере. Пожилой мужчина с хроническими заболеваниями вынужден проводить весь день на ногах, так как лежать ему разрешают только во время отбоя. Более того, он не получил ни одного письма. Его корреспонденция тоже не достигает родственников, хотя он пишет ее каждый день. Политузник считает, что вся его почта цензурируется исправительным учреждением. Защитник охарактеризовал это, как "полный информационный голод". Администрация тюрьмы отказывается выдавать Приходько его личные вещи, в которых у него содержатся номера телефонов родных и близких, с помощью которых он может написать заявление на звонок", – сказано в посте "Крымской солидарности".