Двум экс-офицерам ВМС ВСУ объявили подозрения из-за перехода на сторону РФ во время оккупации Крыма – Офис генпрокурора

Подозреваемые в 2014 году занимали должности начальника штаба – первого заместителя начальника и командира группы инженерного обеспечения инженерного отряда Центра оперативного (боевого) обеспечения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

По данным следствия, в 2014 году во время временной оккупации территории Крыма бывшие офицеры не явились на службу в пункт постоянной дислокации на материковой части Украины.

"Изменив военной присяге на верность украинскому народу, они перешли на сторону врага. Подозреваемые отказались выполнять обязанности несения военной службы в Вооруженных силах Украины. С 2014 года и до сих пор они проходят военную службу в составе вооруженных сил РФ в федеральном бюджетном учреждении "Международный противоминный центр вооруженных сил РФ", – сообщили в ведомстве.

Офицерам объявили подозрение в государственной измене и дезертирстве (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 Уголовного кодекса Украины).