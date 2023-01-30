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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Двум экс-офицерам ВМС ВСУ объявили подозрения из-за перехода на сторону РФ во время оккупации Крыма – Офис генпрокурора

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Экс-офицерам объявили подозрение в государственной измене и дезертирстве
Экс-офицерам объявили подозрение в государственной измене и дезертирстве
Фото: gp.gov.ua

Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении двум бывшим офицерам Военно-морских сил ВСУ, которые перешли на сторону страны-оккупанта РФ в 2014 году. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Подозреваемые в 2014 году занимали должности начальника штаба – первого заместителя начальника и командира группы инженерного обеспечения инженерного отряда Центра оперативного (боевого) обеспечения Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

По данным следствия, в 2014 году во время временной оккупации территории Крыма бывшие офицеры не явились на службу в пункт постоянной дислокации на материковой части Украины.

"Изменив военной присяге на верность украинскому народу, они перешли на сторону врага. Подозреваемые отказались выполнять обязанности несения военной службы в Вооруженных силах Украины. С 2014 года и до сих пор они проходят военную службу в составе вооруженных сил РФ в федеральном бюджетном учреждении "Международный противоминный центр вооруженных сил РФ", – сообщили в ведомстве.

Офицерам объявили подозрение в государственной измене и дезертирстве (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, следствие, дезертирство, правоохранители, Офис генпрокурора, измена
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