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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Экс-начальник Генштаба ВСУ Куцин: В 2014 году десантную операцию в Крыму спланировали, но не успели подготовить

Чтобы провести десантную операцию в Крыму в 2014 году, "надо было еще много работы сделать", рассказал экс-начальник Генштаба ВСУ Михаил Куцин.

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По словам Куцина, операцию просто не успели подготовить и провести
По словам Куцина, операцию просто не успели подготовить и провести
Скриншот: 24 Канал / YouTube

Михаил Куцин, который был начальником Генштаба Вооруженных сил Украины с февраля по июль 2014 года, объяснил причины сворачивания запланированной десантной операции в Крыму в начале российской оккупации полуострова в комментарии изданию "Крым.Реалии"

По его словам, операция была спланирована, но не была подготовлена. "Никаких в воздухе самолетов не было. И для того, чтобы их отправить, надо было еще много работы сделать. Если бы мы отправили, то у нас Луганск был бы гораздо раньше", – пояснил он.

Куцин отметил, что для подготовки требовалось время, а когда самолеты уже надо было отправлять, то "уже все аэродромы были заняты".

По информации издания, украинские военные готовили секретную десантную операцию, чтобы отбить Крым во время оккупации 2014 года. На полуостров планировали перебросить наиболее боеспособные подразделения ВДВ (Высокомобильные десантные войска). Когда операция стартовала, в Крыму на плановых учениях уже находилась разведрота 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Планировали также перебросить разведчиков из Кировоградского полка специального назначения и 79-й аэромобильной бригады из Николаева.

Ранее в интервью "Крым.Реалии" бывший в 2014-м секретарем СНБО Александр Турчинов заявлял, что воздушно-десантная операция в Крыму 8 марта 2014-го "была нецелесообразной".

Заместитель командира горно-пехотного батальона 36-й бригады Михаил Юрченко. рассказывал, что трехэтапную операцию по освобождению полуострова не удалось провести по другой причине – из-за измены. По его словам, когда десантников перевели в ближайшую в Крыму военную часть – 36-ю бригаду береговой охраны ВСУ в Перевальном – тогдашний командир 36-й бригады Сергей Стороженко сдал часть российским военным.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Крым, Александр Турчинов, оккупация, Михаил Куцин, аннексия, самолеты, ВСУ
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