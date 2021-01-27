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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Кабмин Украины предложил ввести санкции против авиакомпаний из России за полеты над Крымом. В список попал перевозчик из Сирии

Правительство Украины предложило Совету национальной безопасности и обороны Украины рассмотреть запрет полетов над Украиной для 13 авиаперевозчиков из России и одной сирийской авиакомпании.

Украина запретила летать над Крымом в марте 2014 года
Украина запретила летать над Крымом в марте 2014 года
Фото: EPA

Кабинет Министров Украины предложил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) рассмотреть введение специальных экономических санкций против российских авиакомпаний на три года за полеты над оккупированным Россией Крымом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины по итогам заседания Кабмина в среду, 27 января.

"Сегодняшним решением мы предлагаем принять и внести на рассмотрение СНБО предложение о применении новых санкций с полным запретом полетов над Украиной для 13 авиаперевозчиков из Российской Федерации, которые нарушают порядок использования воздушного пространства Украины, осуществляя полеты в пределах запрещенной зоны над временно оккупированной территорией Крыма и Севастополя. Срок их применения – три года", – цитирует пресс-служба правительства автора документа, министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

Над временно оккупированной территорией Крымского полуострова установлен запрет на использование воздушного пространства Украины с 28 марта 2014 года и до настоящего времени на постоянной основе, напомнили в Кабмине.

Санкции предполагают полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок на территории Украины. В санкционный список внесены такие организации:

  • Вологодское авиационное предприятие (поселок Дорожный, Вологодская область),
  • "Красавиа" (Красноярск);
  • "Комиавиатранс" (Сыктывкар);
  • авиакомпания "Азимут" (Ростов-на-Дону);
  • авиакомпания "Ираэро" (Иркутск);
  • "Авиасервис" (село Столбище, Татарстан);
  • авиакомпания "Тулпар Эйр" (н.п. Аэропорт, Татарстан);
  • "Аэролимузин" (село Дубровки, Московская область);
  • государственная авиакомпания "223 летный отряд" минобороны РФ (Щелково, Московская область);
  • авиакомпания "Победа" (Москва);
  • "Авиационные технологии инвестиции сервис" (Химки, Московская область);
  • государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации (Москва);
  • авиакомпания "Симаргл" (Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика).

Распоряжение Кабмина также запрещает полеты над Украиной сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines.

25 сентября 2015 года Кабинет Министров Украины расширил санкционный список против РФ и запретил полеты ряда российских авиакомпаний в Украину29 сентября российское федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о введении ответных санкций. Авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено с 25 октября.

В Министерстве инфраструктуры Украины подчеркивали, что переговоры о возобновлении авиасообщения невозможны, пока российские компании не прекратят полеты в Крым и не выплатят все штрафные санкции за эти незаконные перелеты.

В ноябре 2015 года Кабмин запретил транзитные полеты всех без исключения российских авиакомпаний в украинском авиапространстве.

Теги: Россия, Крым, Кабинет Министров, Севастополь, СНБО, аэропорт, авиация, аннексия, воздух, авиакомпания
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