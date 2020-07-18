Команда КВН из Беларуси отказалась выступать в оккупированном Крыму

Капитан минской команды КВН "Дети Тьюринга" Марк Величко заявил, что Беларусь придерживается нейтралитета в вопросах принадлежности полуострова.

Юмористы из Белорусского государственного университета назвали три причины отказа выступать в Крыму Фото: Открытая Лига КВН БГУ / Вконтакте

Минская команда КВН "Дети Тьюринга" отказалась продолжать игру в российской премьер-лиге в 2020 году, так как четвертьфинал пройдет в оккупированном Крыму. Видеообращение с соответствующим заявлением опубликовано 18 июля на странице команды в соцсети "ВКонтакте".

Юмористы из Белорусского государственного университета свой отказ аргументировали тремя причинами. Во-первых, по их словам, мир все еще переживает пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. Во-вторых, статус аннексированного Крыма. Третья причина – хорошие отношения Белорусского государственного университета с украинскими университетами, которые могут ухудшиться, если команда отправится в Крым через Россию.

Капитан команды Марк Величко заявил, что Беларусь придерживается нейтралитета в вопросах принадлежности полуострова. По его словам, путь через Россию в Крым недопустим, а попасть на турнир через территорию Украины невозможно из-за пандемии.

Участники команды сообщили, что у них есть гарантия возвращения в премьер-лигу КВН в 2021 году.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.