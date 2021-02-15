Корниенко предложил включить в повестку дня Рады обращение по случаю годовщины оккупации Крыма Россией

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предложил включить в повестку дня Верховной Рады рассмотрение обращения к парламентам других государств по случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

В парламентской фракции "Слуга народа" предлагают включить в повестку дня Верховной Рады Украины на текущую неделю обращение к парламентам иностранных государств по годовщине оккупации Крыма. Такое предложение выдвинул первый замглавы фракции Александр Корниенко на заседании согласительного совета 15 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Приближается день годовщины оккупации Крыма [26 февраля]. Есть обращение к парламентам других государств от нашего международного комитета. Я думаю, что его также можно было бы поставить в повестку дня [работы парламента] и рассмотреть. У него нет номера, потому что это обращение, насколько я понимаю. По результатам заседания комитета от 10 февраля есть такое обращение. Мы бы хотели его тоже отобразить в повестке дня", – сказал Корниенко.