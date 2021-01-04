Крымский татарин Ренат Сулейманов, осужденный в РФ по "делу "Таблиги Джамаат", вышел на свободу

Осужденный в оккупированном Крыму по "делу "Таблиги Джамаат" крымский татарин Ренат Сулейманов 3 января вышел из российской тюрьмы. Он находился под стражей со 2 октября 2017 года.

Сулейманов находился в российской тюрьме более четырех лет Фото: depositphotos.com

Из российской колонии 3 января вышел на свободу осужденный в Крыму по "делу "Таблиги Джамаат" крымский татарин Ренат Сулейманов. Об этом рассказали в общественной организации "Крымская солидарность".

По информации организации, Сулейманов отбыл весь срок заключения.

"В январе 2019 года "Верховный суд" Республики Крым приговорил его к четырем годам колонии общего режима и одному году ограничения свободы за причастность к исламскому движению "Таблиги Джамаат", – говорится в сообщении.

Сулейманов находился под стражей со 2 октября 2017 года в исправительной колонии №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ в Кабардино-Балкарской Республике.

Осужденный свою вину не признал, заявив, что он и его единомышленники "не планировали и не осуществляли никаких действий, которые могли бы нести угрозу безопасности населения в Крыму", а свои религиозные взгляды не считает криминальными, рассказали в организации.

В 2017 году по подозрению в участии в организации "Таблиги Джамаат", кроме Сулейманова, арестовали также крымчан Арсена Кубединова, Талят Абдурахманова и Сейран Мустафаева.

"Таблиги Джамаат" – аполитичное религиозное движение, организованное в 1926 году в Индии. В 2009 году Верховный суд Российской Федерации признал экстремистской и запретил деятельность данной организации на территории России.

В Крыму после аннексии Россией были признаны экстремистскими Меджлис крымскотатарского народа, а также международная исламская политическая организация "Хизб ут-Тахрир", которая называет своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате.