Крымский татарин Ренат Сулейманов, осужденный в РФ по "делу "Таблиги Джамаат", вышел на свободу

Из российской колонии 3 января вышел на свободу осужденный в Крыму по "делу "Таблиги Джамаат" крымский татарин Ренат Сулейманов. Об этом рассказали в общественной организации "Крымская солидарность".
По информации организации, Сулейманов отбыл весь срок заключения.
"В январе 2019 года "Верховный суд" Республики Крым приговорил его к четырем годам колонии общего режима и одному году ограничения свободы за причастность к исламскому движению "Таблиги Джамаат", – говорится в сообщении.
Сулейманов находился под стражей со 2 октября 2017 года в исправительной колонии №1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ в Кабардино-Балкарской Республике.
Осужденный свою вину не признал, заявив, что он и его единомышленники "не планировали и не осуществляли никаких действий, которые могли бы нести угрозу безопасности населения в Крыму", а свои религиозные взгляды не считает криминальными, рассказали в организации.
В 2017 году по подозрению в участии в организации "Таблиги Джамаат", кроме Сулейманова, арестовали также крымчан Арсена Кубединова, Талят Абдурахманова и Сейран Мустафаева.
"Таблиги Джамаат" – аполитичное религиозное движение, организованное в 1926 году в Индии. В 2009 году Верховный суд Российской Федерации признал экстремистской и запретил деятельность данной организации на территории России.
В Крыму после аннексии Россией были признаны экстремистскими Меджлис крымскотатарского народа, а также международная исламская политическая организация "Хизб ут-Тахрир", которая называет своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате.