МИД Украины передал МИД РФ ноту протеста в связи с учениями оккупантов в аннексированном Крыму

В украинском внешнеполитическом ведомстве считают проведение учений российских оккупантов в анннексированном Крыму "очередным свидетельством неприкрытого пренебрежения Российской Федерацией нормами и принципами международного права".

Министерство иностранных дел Украины направило в министерство иностранных дел РФ ноту протеста в связи с учениями черноморского флота РФ в оккупированном Крыму. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба МИД Украины.

В украинском внешнеполитическом ведомстве считают проведение учений "очередным свидетельством неприкрытого пренебрежения Российской Федерацией нормами и принципами международного права".

"Организация упомянутых военных учений является также наглядной иллюстрацией сознательных шагов России по эскалации напряженности в Азово-Черноморском регионе, угрожает региональной и европейской безопасности. Украина осуждает противоправную демонстрацию Российской Федерацией ее "военной мощи", а также действия, направленные на дальнейшую милитаризацию временно оккупированных ею территорий Автономной Республики Крым и города Севастополь. Российская Федерация должна немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в заявлении.

Учения в аннексированном Крыму начались 11 августа, сообщала пресс-служба ЧФ РФ.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.