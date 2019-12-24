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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Нарушение территориальной целостности Украины". Литва осудила открытие железнодорожного сообщения через Керченский пролив

Литва никогда не признает аннексию украинского Крыма, заявил глава литовского министерства иностранных дел Линас Линкявичюс.

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Линкявичюс: Мы осуждаем это нарушение международного права
Линкявичюс: Мы осуждаем это нарушение международного права
Фото: ЕРА

Открытие Россией, оккупировавшей украинский Крым, железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив является нарушением территориальной целостности Украины, заявил 23 декабря в Twitter министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Строительство железной дороги на Керченском мосту между Россией и оккупированным Крымом является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы осуждаем это нарушение международного права. Никогда не признаем незаконную аннексию Крыма", – написал Линкявичюс.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Мост через Керченский пролив, соединяющий аннексированный Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности.

23 декабря 2019-го президент России Владимир Путин участвовал в открытии железнодорожного сообщения через мост. Украина направила ноту протеста РФ из-за визита Путина в аннексированный Крым.

Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Украина, Литва, Линас Линкявичюс, Керченский пролив, аннексия, мост
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