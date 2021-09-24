Ограничение свободы собраний и пытки украинцев. ООН отчиталась о ситуации в оккупированном Россией Крыму

Авторы отчета отмечают, что в период с 1 февраля по 31 июля этого года Российская Федерация продолжала применять требование о предварительном получении разрешения на публичные собрания в Крыму.
В частности, 23 февраля в Симферополе и Севастополе люди собирались без разрешения на акцию в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального. Российские силовики арестовывали и штрафовали участников этой акции.
Кроме того, в преддверии другого оппозиционного собрания в апреле 2021 года суд признал жительницу Крыма виновной в распространении экстремистских материалов и назначил ей наказание в виде пяти суток содержания под стражей, как сообщается – за видеоклип с рэп-музыкой, размещенный на ее странице в соцсети в 2014 году. Оппозиционные активисты считают этот арест и осуждение формой запугивания, призванной удержать людей от участия в дальнейших собраниях.
ООН задокументировала преследование в отношении 46 лиц за участие в двух вышеупомянутых протестах. Их штрафовали, отправляли на исправительные работы и под стражу на срок до семи суток.
Также российские силовики преследовали и участников одиночных пикетов. В частности, 21 мая суд в Крыму признал трех крымских татарок виновными в участии в несанкционированном публичном собрании. Каждая из этих женщин провела одиночный пикет в поддержку их сыновей, против которых возбуждено уголовное преследование по делу организации "Хизб ут-Тахрир". Хотя все эти женщины проводили пикеты в разное время и в разных местах, суд решил, что эти пикеты составили единое публичное собрание, проведенное под видом одиночных пикетов.
Наблюдатели ООН также задокументировали три случая пыток и жестокого обращения в отношении украинских граждан в Крыму (двух мужчин и женщины). В частности, 10 марта сотрудники ФСБ задержали журналиста Владислава Есипенко по подозрению в незаконном владении взрывчатыми веществами. После ареста сотрудники ФСБ несколько часов пытали его с целью выбить из него признание в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
По состоянию на июнь 2021 года в оккупированном Крыму и на территории РФ в тюрьмах были как минимум 105 политзаключенных – украинских граждан, и еще шесть человек находятся по сфабрикованным уголовным делам под домашним арестом, сообщала глава правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик в эфире телеканала "Дом". 84 из них – крымские татары.
По ее словам, за семь лет оккупации Крыма было задокументировано 44 случая исчезновения людей, связанных с общественной деятельностью, ни одно из этих преступлений не расследовано должным образом.