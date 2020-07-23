Оккупанты требуют от архиепископа ПЦУ Климента снести храм в Евпатории

Российские судебные приставы вручили постановление о сносе деревянного храма в оккупированной Евпатории, сообщил архиепископ Православной церкви Украины Климент.

Архиепископу Крымской епархии Православной церкви Украины Клименту российские судебные приставы вручили постановление о сносе храма в оккупированной Евпатории. Об этом священнослужитель 23 июля рассказал проекту "Крым.Реалии".

"Сегодня 20-летие моей архиерейской хиротонии. 20 лет назад меня рукоположили в епископы и назначили управляющим Крымской епархии. В этот юбилейный день судебные приставы принесли мне предписание о сносе церкви в Евпатории", – сообщил Климент.

Архиепископ получил документ о возбуждении исполнительного производства, датированный 15 мая. В нем указано, что Крымская епархия ПЦУ должна в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу произвести демонтаж деревянной церкви.

Подконтрольный России Евпаторийский городской суд обязал Православную церковь Украины снести храм в Евпатории в ноябре 2019 года. Представительство президента Украины в АР Крым осудило это постановление.

В апреле 2020 года в МИД Украины отмечали, что оккупационная власть в Крыму продолжает систематические гонения религиозных общин Православной церкви Украины на территории полуострова.