Освобожденный из российской колонии крымский блогер Мемедеминов уже в Крыму

Блогер из Крыма Нариман Мемедеминов рассказал, что после освобождения из колонии в РФ направляется домой – в село Холмовка Бахчисарайского района.

Гражданский журналист, блогер, медиакоординатор общественного движения "Крымская солидарность" Нариман Мемедеминов, который накануне освободился из российской колонии в Ростовской области, уже находится на территории полуострова. Об этом 22 сентября он сообщил изданию "Крым.Реалии".

По информации издания, Мемедеминов с адвокатами проезжали по территории Старого Крыма. Он направляется домой – в село Холмовка Бахчисарайского района.

"Да, я на самом деле еду уже по Крыму, едем в автобусе с ребятами, которые меня встречали. Сейчас смотрю в окно, наслаждаюсь пейзажами родного Крыма. Насколько мне известно, дома меня готовятся встречать в мечети, там собрался народ, там меня будет встречать моя семья. Мы хотели приехать вчера, но ребята, которые меня встречали, просто не выдержали бы столько времени в дороге", – сказал Мемедеминов.

Блогер рассказал, что с нетерпением ждет приезда домой.

2 октября 2019 года Южный военный окружной суд Ростова-на-Дону приговорил Мемедеминова к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении, его обвинили в публичных призывах к террористической деятельности. МИД Украины назвал обвинения сфабрикованными.

23 марта 2018 года в доме Мемедеминова прошли обыски. После них блогера задержали, в тот же день "суд" арестовал его.