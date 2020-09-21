Крымский блогер Мемедеминов вышел из российской колонии

21 сентября гражданский журналист, блогер, медиакоординатор общественного движения "Крымская солидарность" Нариман Мемедеминов вышел из колонии-поселения №8 в поселке Садковский Ростовской области. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, пишут "Крым.Реалии".

Встретить крымского блогера, который отбыл весь срок заключения по обвинению в якобы публичных призывах к террористической деятельности, прибыл генеральный консул Украины Тарас Малышевский.

Курбединов сообщил, что выход Мемедеминова затянулся на несколько часов.

"Мы приехали в 9 утра. Наримана выпустили только под обед. Нариман в хорошем расположении духа и в хорошем настроении. Потихоньку осознает, что происходит. Едем домой. Слава Богу, колония позади", – рассказал он.

2 октября 2019 года Южный военный окружной суд Ростова-на-Дону приговорил Мемедеминова к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении, его обвинили в публичных призывах к террористической деятельности. МИД Украины назвал обвинения сфабрикованными.

23 марта 2018 года в доме Мемедеминова прошли обыски. После них блогера задержали, в тот же день "суд" арестовал его.