Оккупанты в Крыму возобновляют процесс по делу против Мустафы Джемилева – Полозов

10-го и 11 сентября в оккупационном суде города Армянска в Крыму состоятся судебные заседания по делу лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Об этом заявил адвокат Николай Полозов.

Оккупанты обвиняют Джемилева в "пересечении государственной границы Российской Федерации" после запрета на въезд, небрежном хранении огнестрельного оружия и в незаконном приобретении и хранении боеприпасов Фото: ЕРА

Оккупационный суд города Армянска в Крыму возобновляет судебный процесс по делу лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, остановленный в конце июля на стадии представления доказательств стороной обвинения. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

"Восьмой процесс в отношении лидера крымскотатарского народа, в отличие от предыдущих семи процессов, состоявшихся еще в советское время, проходит без непосредственного участия Мустафы-агъа. Российские власти судят его заочно", – уточнил он.

Судебные заседания состоятся 10-го и 11 сентября в так называемом городском суде Армянска, начало в 9.30.

15 сентября в Третьем апелляционном суде города Сочи в оккупированном Крыму состоится рассмотрение апелляционной жалобы Полозова по делу Рефата Чубарова об отказе в допуске к защите.

"Ранее судья Верховного суда Крыма Виктор Васильев незаконно отказался допустить избранного Рефатом-агъа адвоката к участию в его защите, в связи с чем в настоящее время интересы Рефата Чубарова в процессе представляет защитник по назначению", – заявил правозащитник.