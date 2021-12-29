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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Почему издеваются над людьми в Крыму? Нарушают наши права, не пускают нас домой". Крымчанка пожаловалась к Путину на оккупантов

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В 2015 году в собственность "Артека" оккупанты передали 40 гектаров с жилыми домами
В 2015 году в собственность "Артека" оккупанты передали 40 гектаров с жилыми домами
Фото: depositphotos.com

В сети появилось видео из оккупированного Крыма, на котором женщина в слезах рассказывает о том, что росгвардейцы не пускают ее в собственный дом, находящийся на территории "Артека". Ролик опубликован на YouTube-канале roissya 24.

"Где мне ночевать? В машине? Зима! Почему меня не пускают? У меня есть регистрация в паспорте! Почему у меня нет ни решения на руках, ничего не дали по выселению?" – возмущается женщина.

Крымчанка также пожаловалась, что полиция не принимает никаких мер.

"Почему издеваются над людьми в Крыму? Кто примет меры? Нарушают наши права, не пускают нас домой. Говорят: "Ночуйте здесь в машине под КПП "Артека". Огородили наши дома. "Ночуйте и ждите завтра, завтра начнется рабочий день, и мы подумаем, пустить вас или нет", – говорит она.

Из-за сложившейся ситуация крымчанка решила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину.

"Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, почему нас Росгвардия не пускает домой?! И сказали: "Приходите завтра, завтра мы, может быть, вас пустим. Что делают с людьми в Крыму?!" – говорит заплаканная крымчанка на записи.

ВИДЕО
Видео: roissya 24 / YouTube

Скорее всего, женщина на видео – одна из жителей поселка Гурзуф, жилье которых оказалось на территории детского лагеря "Артек" после того, как в 2015 году оккупационные власти дополнительно передали в пользование лагерю 40 гектаров территорий вблизи горы Аю-Даг.

Жители Гурзуфа в 2020 году объяснили журналистам "Новой газеты", почему территория, на которой они живут, оказалась в собственности лагеря. По их словам, в 1920-е годы под отдых детей отвели дачи и имения царской элиты в поселке Гурзуф. Потом "Артек" рос и расширялся, поглощая в том числе и жилые дома. Четкого разделения, где лагерь, а где поселок, не было, поскольку ни при СССР, ни при Украине границы земельного участка "Артека" так и не были определены. На кадастровой карте Украины участок "Артека" отсутствует.

Впервые лагерь занесли в кадастровую книгу уже после оккупации Россией, после того как так называемый премьер Крыма Сергей Аксенов передал 218 гектаров прибрежной полосы в федеральную собственность – вместе с живущими на ее территории людьми. Гурзуфцам сразу объявили: по правилам антитеррора жить рядом с детьми им больше нельзя, а потому для них построят новый жилой дом на 500 квартир, однако в ходе проектирования их число уменьшилось до 226.

Все пять лет, пока планировали и строили дом, людям обещали, что переселять их будут по специальной правительственной программе. Но в итоге власти признали 21 дом на территории лагеря аварийным и подлежащим немедленному сносу. Жители же говорят, что дома в хорошем состоянии, а таким решением их просто хотят выгнать с территории "Артека".

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, Артек, оккупация
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