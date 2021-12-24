Снималась в Крыму. Пограничники не пустили в Украину российскую актрису Шитикову

По данным пограничников, осенью 2017 года женщина посещала временно оккупированный Крым для участия в съемках сериала "Улетный экипаж". Чтобы попасть в Крым, россиянка воспользовалась авиасообщением Санкт-Петербург – Симферополь.
"Учитывая все обстоятельства, пограничники отказали гражданке РФ в пропуске через государственную границу и запретили ей въезд в Украину сроком на три года", – сообщили в ГПСУ.
В Украину не пустили российскую актрису Алису Шитикову, сообщает "Украинская правда", ссылаясь на свои источники.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуострова. Для иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы.