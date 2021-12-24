Снималась в Крыму. Пограничники не пустили в Украину российскую актрису Шитикову

По данным пограничников, осенью 2017 года женщина посещала временно оккупированный Крым для участия в съемках сериала "Улетный экипаж". Чтобы попасть в Крым, россиянка воспользовалась авиасообщением Санкт-Петербург – Симферополь.

"Учитывая все обстоятельства, пограничники отказали гражданке РФ в пропуске через государственную границу и запретили ей въезд в Украину сроком на три года", – сообщили в ГПСУ.

В Украину не пустили российскую актрису Алису Шитикову, сообщает "Украинская правда", ссылаясь на свои источники.

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Видео: Державна прикордонна служба України / YouТube