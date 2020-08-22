Политзаключенного Муслима Алиева перевели в больницу с диагнозом COVID-19

О самочувствии фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" Муслима Алиева, который находится в СИЗО Уфы (РФ), ничего не известно, сообщил адвокат Эдем Семедляев.

В 2019 году военный суд РФ приговорил Алиева к 19 годам колонии строгого режима Фото: Крымская правозащитная группа / Crimean Human Rights Group / Facebook

Фигуранта ялтинского дела Хизб ут-Тахрир 49-летнего Муслима Алиева, который находится в следственном изоляторе №1 города Уфы Башкортостана, с диагнозом COVID-19 положили в больницу СИЗО. Об этом 22 августа в Facebook cообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева.

"О самочувствии Муслима Алиева пока не известно", – отмечено в посте.

В этом же СИЗО, по информации правозащитной группы, транзитом находятся на карантине политзаключенные Арсен Джеппаров, Рефат Алимов, Инвер Бекиров и Вадим Сирук.

О том, что у Алиева подтвердили коронавирусную инфекцию, 20 августа проинформировала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

12 ноября 2019 года Южный окружной военный суд РФ приговорил Муслима Алиева к 19 годам колонии строгого режима. Алиева обвиняли в организации деятельности террористической организации и приготовлении к насильственному захвату власти организованной группой по предварительному сговору.

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена.

В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.