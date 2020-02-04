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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Посол Франции в Украине: Сегодня мы не видим формата, в котором можно результативно обсуждать вопрос возвращения Крыма

Включение в нормандский формат вопроса о возвращении Крыма Украине ничего не даст – это может "потянуть на дно весь корабль", считает посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

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Посол Франции (на фото с президентом Украины Владимиром Зеленским): Когда придет время Крыма, мы посмотрим, каким образом можно это решить
Посол Франции (на фото с президентом Украины Владимиром Зеленским): Когда придет время Крыма, мы посмотрим, каким образом можно это решить
Фото: president.gov.ua

Франция пока не видит формата, в котором можно было бы обсуждать возвращение аннексированного РФ Крыма Украине. Об этом в интервью "Громадському", обнародованном 3 февраля, сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"В этом вопросе мы стремимся быть прагматичными. Сегодня мы не видим формата, в котором можно было бы результативно обсуждать этот вопрос. Включение вопроса Крыма в нормандский формат ничего не даст – наоборот, этот вопрос потянет на дно весь корабль", – отметил посол.

Он подчеркнул, что власти Франции считают, что вначале нужно разобраться с первой составляющей – с конфликтом на Донбассе, в котором гибнут люди.

"Давайте сосредоточимся на этом, на гуманитарных вопросах, на открытии новых пропускных пунктов, на деэскалации и тому подобное. Когда придет время Крыма, мы посмотрим, каким образом можно это решить", – добавил де Понсен.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

На последнем саммите в нормандском формате, который прошел 9 декабря 2019 года в Париже, Крым не обсуждался, потому что нормандский формат изначально был посвящен войне на Донбассе, заявил член украинской делегации на переговорах юрист Алексей Резников.

Теги: Крым, Франция, нормандский формат, война на Донбассе, Этьен де Понсен
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