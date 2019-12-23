Пристайко заявил, что вопросы Крыма и Донбасса нужно решать в рамках разных механизмов

Пути решения вопроса оккупированного Крыма пока не согласованы, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Вопросы деоккупации Крыма и Донбасса нужно решать в рамках разных переговорных механизмов, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Укринформу", опубликованном 22 декабря.

"Мы беспокоимся, что Крым все еще находится под оккупацией и путь выхода из этого не согласован. Поэтому мы беремся за любые возможности, в частности те, что есть в "Минске". Но я согласен, что это и без того усложняет бесконечно сложные переговоры в Минске. Если быть прагматичным, то вопрос востока нужно решать теми механизмами, которые специально сфокусированы на востоке. Крымские проблемы – другими механизмами", – заявил Пристайко.

Он подчеркнул, что по крымскому вопросу тоже есть механизмы.

"Просто тот, который применяется в отношении востока, так называемый минский процесс, по моему мнению, следует оставлять в том состоянии, как он есть. Переговоры и без того непростые", – добавил министр иностранных дел Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. В рамках саммита лидеры государств провели двухсторонние переговоры, в том числе состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех", обсудили расширение мандата наблюдательной миссии ОБСЕ и анонсировали новый саммит "Нормандской четверки" через четыре месяца.